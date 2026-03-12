यूजीसी विवाद, कार्यकर्ताओं की नाराजगी… यूपी फतह के लिए क्या होगा RSS-BJP का नया सियासी फॉर्मूला?

भाजपा के पारंपरिक कैडर वोटरों में सवर्ण समाज की बड़ी भूमिका मानी जाती है। लेकिन यूजीसी एक्ट के बाद जिस तरह से सवर्ण समाज के कुछ वर्गों में नाराजगी देखने को मिली है, उससे पार्टी के भीतर चिंता बढ़ गई है। भाजपा के कई नेता और जनप्रतिनिधि इस मुद्दे पर खुलकर बयान देने से बच रहे हैं। वहीं युवाओं के बीच भी धीरे-धीरे असंतोष बढ़ता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि आरएसएस ने भी भाजपा नेतृत्व को इस मामले पर ध्यान देने की सलाह दी है। फिलहाल पार्टी के नेता इस मुद्दे को अदालत में विचाराधीन बताकर माहौल शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी की कोशिश है कि यह विरोध बड़ा आंदोलन न बन पाए।