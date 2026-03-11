लखनऊ में शंकराचार्य के कार्यक्रम में हंगामा, मंच पर चढ़ाई गई गाय; प्रशासन ने 26 शर्तों के साथ दी अनुमति

शंकराचार्य ने मंच से कहा कि प्रशासन ने कार्यक्रम की अनुमति तो दी है, लेकिन उसके साथ 26 शर्तें भी लगा दी हैं। इनमें यह भी कहा गया है कि किसी व्यक्ति का नाम लेकर बयान नहीं दिया जाएगा। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि इससे लोगों के मन में संदेह पैदा हो रहा है कि आखिर पुलिस किसका नाम छिपाना चाहती है और उसने ऐसा क्या किया है।