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ICSE-ISC Result 2026: लखनऊ के शिवम अवस्थी बने ICSE इंडिया सेकेंड टॉपर, 99.80% अंक से रचा इतिहास

ICSE Result 2026 Shivam Awasthi Secures All India 2 Rank: लखनऊ के छात्र शिवम अवस्थी ने ICSE में 99.80% अंक पाकर इंडिया सेकेंड टॉपर बने। ISC में भी छात्रों ने शानदार प्रदर्शन कर संस्थान का नाम रोशन किया।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Apr 30, 2026

शिवम अवस्थी: मेहनत और प्रतिभा की मिसाल (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

शिवम अवस्थी: मेहनत और प्रतिभा की मिसाल (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

ICSE-ISC Result: राजधानी लखनऊ में इस वर्ष आईसीएसई और आईएससी बोर्ड के परीक्षा परिणामों ने एक बार फिर शिक्षा के क्षेत्र में शहर की उत्कृष्टता को साबित कर दिया है। Council for the Indian School Certificate Examinations (CISCE) द्वारा घोषित वर्ष 2025-26 के परीक्षा परिणामों में Lucknow Public College के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है। खास तौर पर शिवम अवस्थी ने 99.80 प्रतिशत अंक प्राप्त कर न केवल विद्यालय बल्कि पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल कर लखनऊ का नाम रोशन किया है।

शिवम अवस्थी: मेहनत और प्रतिभा की मिसाल

एलपीसी, ए-ब्लॉक, राजाजीपुरम के छात्र शिवम अवस्थी ने आईसीएसई परीक्षा में 99.80 प्रतिशत अंक हासिल कर “इंडिया सेकेंड टॉपर” बनने का गौरव प्राप्त किया है। उनकी इस उपलब्धि ने पूरे शहर को गर्व से भर दिया है। शिवम की सफलता यह दर्शाती है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत निरंतर की जाए, तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, शिक्षकों और नियमित अध्ययन को दिया।

आईसीएसई (कक्षा 10) में शानदार प्रदर्शन

आईसीएसई परीक्षा में Lucknow Public College के 832 विद्यार्थी सम्मिलित हुए, जिनमें से कई छात्रों ने उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए।

  • शावीर प्रकाश श्रीवास्तव (एलपीसी सहारा स्टेट्स) – 99%
  • आदर्श चंद्रा – 98.60%
  • अंश यादव (ए-ब्लॉक, राजाजीपुरम) – 98.40%
  • तनीशा मिश्रा, अल्याह शाहिद होदा – 98.40%
  • दिवांक यादव – 98%
  • वैभवी दीक्षित, ईशानी सिंह – 98%

इन सभी छात्रों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता को और मजबूत किया है।

आईएससी (कक्षा 12) में भी लहराया परचम

आईएससी परीक्षा में कुल 762 छात्रों ने भाग लिया, जिनमें से कई छात्रों ने बेहतरीन अंक प्राप्त किए:

  • समृद्धि द्विवेदी और इकरा आलम – 99.25%
  • जूही चौधरी – 99%
  • बतूल जेहरा खान – 98.75%
  • आर्यन दुबे – 98.50%
  • अचिंत्य शुक्ल – 98.25%
  • कृतिका बिष्ट, अंश वर्मा – 98.25%
  • नमन वर्मा, प्राची गुप्ता – 98%

इन परिणामों ने यह साबित कर दिया कि स्कूल में पढ़ाई का स्तर अत्यंत उच्च है और छात्र हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं।

स्कूल  में जश्न का माहौल

परिणाम घोषित होते ही Lucknow Public College के सभी कैंपसों में खुशी की लहर दौड़ गई। छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच जश्न का माहौल बन गया। संस्थान के संस्थापक चेयरमैन एवं सांसद डॉ. एस.पी. सिंह, महाप्रबंधक हर्षित सिंह और शिखर पाल सिंह ने सभी मेधावी छात्रों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

“हर दिन एक नई परीक्षा” - डॉ. एस.पी. सिंह

इस अवसर पर डॉ. एस.पी. सिंह ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में हर दिन एक नई परीक्षा होती है और छात्रों को हर चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पूरे समर्पण और उत्साह के साथ करने की सलाह दी। उनका कहना था कि केवल बोर्ड परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आगे के जीवन में भी निरंतर मेहनत जरूरी है।

अभिभावकों और शिक्षकों की भूमिका

विद्यालय प्रबंधन ने इस सफलता का श्रेय छात्रों की मेहनत के साथ-साथ शिक्षकों के समर्पण और अभिभावकों के सहयोग को भी दिया। शिक्षकों ने छात्रों को पूरे वर्ष मार्गदर्शन दिया और उनकी कमजोरियों पर विशेष ध्यान दिया, जिससे वे बेहतर प्रदर्शन कर सके।

सफलता का मंत्र

शिवम अवस्थी और अन्य टॉपर्स ने अपनी सफलता का राज साझा करते हुए बताया कि नियमित पढ़ाई, समय प्रबंधन और सकारात्मक सोच उनकी सफलता की कुंजी रही। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया और अन्य व्याकुलताओं से दूरी बनाकर उन्होंने अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित किया।

अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा

इन छात्रों की उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। यह परिणाम यह दर्शाता है कि सही दिशा में मेहनत करने से सफलता अवश्य मिलती है। लखनऊ के छात्रों का यह प्रदर्शन न केवल शहर बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है

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Updated on:

30 Apr 2026 10:55 pm

Published on:

30 Apr 2026 10:54 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ICSE-ISC Result 2026: लखनऊ के शिवम अवस्थी बने ICSE इंडिया सेकेंड टॉपर, 99.80% अंक से रचा इतिहास

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