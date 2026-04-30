ICSE-ISC Result 2026: लखनऊ के शिवम अवस्थी बने ICSE इंडिया सेकेंड टॉपर, 99.80% अंक से रचा इतिहास

ICSE-ISC Result: राजधानी लखनऊ में इस वर्ष आईसीएसई और आईएससी बोर्ड के परीक्षा परिणामों ने एक बार फिर शिक्षा के क्षेत्र में शहर की उत्कृष्टता को साबित कर दिया है। Council for the Indian School Certificate Examinations (CISCE) द्वारा घोषित वर्ष 2025-26 के परीक्षा परिणामों में Lucknow Public College के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है। खास तौर पर शिवम अवस्थी ने 99.80 प्रतिशत अंक प्राप्त कर न केवल विद्यालय बल्कि पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल कर लखनऊ का नाम रोशन किया है।

