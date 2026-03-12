LPG Cylinder SP Protest: हजरतगंज चौराहे पर सपा का जोरदार प्रदर्शन, गैस सिलेंडर लेकर महंगाई के खिलाफ नारेबाजी

महंगाई के खिलाफ सपा का प्रदर्शन, एलपीजी सिलेंडर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
SP Protest LPG Cylinder Price Hike: राजधानी लखनऊ के व्यस्ततम इलाकों में से एक Hazratganj Chauraha पर गुरुवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ता हाथों में एलपीजी सिलेंडर लेकर चौराहे पर पहुंचे और केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने “नाम नरेंद्र, काम सरेंडर” जैसे नारे लगाते हुए सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि लगातार बढ़ती महंगाई ने आम जनता का बजट बिगाड़ दिया है और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि से गरीब तथा मध्यम वर्ग पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है।
प्रदर्शन में शामिल सपा कार्यकर्ताओं ने रसोई गैस सिलेंडर को प्रतीक बनाकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। कई कार्यकर्ता खाली सिलेंडर लेकर चौराहे पर पहुंचे और इसे आम लोगों की परेशानी का प्रतीक बताया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। उनका कहना था कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए रसोई गैस अब एक बड़ी आर्थिक चुनौती बनती जा रही है।
प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार महंगाई को नियंत्रित करने में पूरी तरह विफल रही है। सपा नेताओं ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में लगातार वृद्धि होने से रोजमर्रा की चीजें भी महंगी होती जा रही हैं। इससे आम लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है।
प्रदर्शन में शामिल सपा नेताओं ने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा आम जनता के मुद्दों को उठाती रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई का सबसे ज्यादा असर गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है। उनका कहना था कि घरेलू बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है और रसोई गैस की कीमतें बढ़ने से महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
सपा नेताओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि महंगाई पर जल्द नियंत्रण नहीं किया गया तो पार्टी आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज करेगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल यह विरोध प्रदर्शन सरकार का ध्यान जनता की समस्याओं की ओर आकर्षित करने के लिए किया गया है। लेकिन यदि सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।
हजरतगंज चौराहे पर हुए इस प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क नजर आया। प्रदर्शन के दौरान मौके पर पुलिस बल तैनात रहा ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके। पुलिस अधिकारियों ने स्थिति पर नजर बनाए रखी और सुनिश्चित किया कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो।
प्रदर्शन के कारण कुछ समय के लिए चौराहे के आसपास यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि पुलिस ने जल्द ही यातायात व्यवस्था को सामान्य कर दिया। स्थानीय लोगों और व्यापारियों की इस प्रदर्शन को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोगों ने महंगाई के मुद्दे को गंभीर बताते हुए विरोध को उचित ठहराया, जबकि कुछ ने कहा कि इस तरह के प्रदर्शनों से आम लोगों को परेशानी होती है।
