LPG Cylinder SP Protest: हजरतगंज चौराहे पर सपा का जोरदार प्रदर्शन, गैस सिलेंडर लेकर महंगाई के खिलाफ नारेबाजी

प्रदर्शन में शामिल सपा कार्यकर्ताओं ने रसोई गैस सिलेंडर को प्रतीक बनाकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। कई कार्यकर्ता खाली सिलेंडर लेकर चौराहे पर पहुंचे और इसे आम लोगों की परेशानी का प्रतीक बताया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। उनका कहना था कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए रसोई गैस अब एक बड़ी आर्थिक चुनौती बनती जा रही है।