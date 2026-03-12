12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

LPG Cylinder SP Protest: हजरतगंज चौराहे पर सपा का जोरदार प्रदर्शन, गैस सिलेंडर लेकर महंगाई के खिलाफ नारेबाजी

SP Workers Protest in Lucknow: लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर सपा कार्यकर्ताओं ने महंगाई और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। एलपीजी सिलेंडर लेकर पहुंचे कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Mar 12, 2026

महंगाई के खिलाफ सपा का प्रदर्शन, एलपीजी सिलेंडर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

महंगाई के खिलाफ सपा का प्रदर्शन, एलपीजी सिलेंडर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

SP Protest LPG Cylinder Price Hike:  राजधानी लखनऊ के व्यस्ततम इलाकों में से एक Hazratganj Chauraha पर गुरुवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ता हाथों में एलपीजी सिलेंडर लेकर चौराहे पर पहुंचे और केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने “नाम नरेंद्र, काम सरेंडर” जैसे नारे लगाते हुए सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि लगातार बढ़ती महंगाई ने आम जनता का बजट बिगाड़ दिया है और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि से गरीब तथा मध्यम वर्ग पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है।

एलपीजी सिलेंडर लेकर सड़क पर उतरे कार्यकर्ता

प्रदर्शन में शामिल सपा कार्यकर्ताओं ने रसोई गैस सिलेंडर को प्रतीक बनाकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। कई कार्यकर्ता खाली सिलेंडर लेकर चौराहे पर पहुंचे और इसे आम लोगों की परेशानी का प्रतीक बताया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। उनका कहना था कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए रसोई गैस अब एक बड़ी आर्थिक चुनौती बनती जा रही है।

सरकार के खिलाफ नारेबाजी

प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार महंगाई को नियंत्रित करने में पूरी तरह विफल रही है। सपा नेताओं ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में लगातार वृद्धि होने से रोजमर्रा की चीजें भी महंगी होती जा रही हैं। इससे आम लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है।

आम जनता की समस्याओं को उठाने का दावा

प्रदर्शन में शामिल सपा नेताओं ने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा आम जनता के मुद्दों को उठाती रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई का सबसे ज्यादा असर गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है। उनका कहना था कि घरेलू बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है और रसोई गैस की कीमतें बढ़ने से महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

आंदोलन तेज करने की चेतावनी

सपा नेताओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि महंगाई पर जल्द नियंत्रण नहीं किया गया तो पार्टी आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज करेगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल यह विरोध प्रदर्शन सरकार का ध्यान जनता की समस्याओं की ओर आकर्षित करने के लिए किया गया है। लेकिन यदि सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।

पुलिस और प्रशासन सतर्क

हजरतगंज चौराहे पर हुए इस प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क नजर आया। प्रदर्शन के दौरान मौके पर पुलिस बल तैनात रहा ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके। पुलिस अधिकारियों ने स्थिति पर नजर बनाए रखी और सुनिश्चित किया कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो।

राहगीरों और व्यापारियों की मिली-जुली प्रतिक्रिया

प्रदर्शन के कारण कुछ समय के लिए चौराहे के आसपास यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि पुलिस ने जल्द ही यातायात व्यवस्था को सामान्य कर दिया। स्थानीय लोगों और व्यापारियों की इस प्रदर्शन को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोगों ने महंगाई के मुद्दे को गंभीर बताते हुए विरोध को उचित ठहराया, जबकि कुछ ने कहा कि इस तरह के प्रदर्शनों से आम लोगों को परेशानी होती है।

ये भी पढ़ें

LPG Cylinder Problem: गैस संकट गहराया: गली-गली जली भट्टियां, रेस्टोरेंट और ठेले इंडक्शन-लकड़ी के सहारे
लखनऊ
लखनऊ में गैस की कमी से बदली रसोई की तस्वीर (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

cm yogi

SP national president Akhilesh Yadav

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

12 Mar 2026 04:38 pm

Published on:

12 Mar 2026 04:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / LPG Cylinder SP Protest: हजरतगंज चौराहे पर सपा का जोरदार प्रदर्शन, गैस सिलेंडर लेकर महंगाई के खिलाफ नारेबाजी

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

योगी सरकार का बड़ा राजस्व अभियान: अपंजीकृत संपत्तियों का पंजीकरण, टोल प्लाजा से स्टाम्प वसूली तेज

यूपी में स्टाम्प राजस्व बढ़ाने का अभियान (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मिले अखिलेश यादव, संतों को हाथ जोड़कर किया प्रणाम, भाजपा पर साधा निशाना

शंकराचार्य से मिले अखिलेश यादव
लखनऊ

गैस संकट गहराया: गली-गली जली भट्टियां, रेस्टोरेंट और ठेले इंडक्शन-लकड़ी के सहारे

लखनऊ में गैस की कमी से बदली रसोई की तस्वीर (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

UP Panchayat Chunav 2026: चार रंगों वाले बैलेट पेपर से होगी वोटिंग, प्रशासन ने तेज की तैयारियां

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में 4 रंगों के मतपत्र!
लखनऊ

रिश्वत आरोप मामले में राहत: आईएएस अभिषेक प्रकाश बहाल, 14 मार्च से लागू होगा आदेश

हाईकोर्ट से राहत के बाद आईएएस अभिषेक प्रकाश बहाल (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.