UP Panchayat Chunav 2026: चार रंगों वाले बैलेट पेपर से होगी वोटिंग, प्रशासन ने तेज की तैयारियां

UP Panchayat Chunav 2026: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है। इन चुनावों के होने को लेकर भी काफी संशय बना हुआ है। फिर भी प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी तेजी से चल रही हैं। मतपत्र छपाई का काम जोर-शोर से जारी है और ये मतपत्र अलग-अलग जिलों में पहुंचाए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक कुल चार अलग-अलग रंगों के मतपत्र छापे गए हैं। इन रंगों की मदद से मतदान कर्मियों को आसानी होगी और गलती होने की संभावना कम हो जाएगी।
इस बार के चुनाव में अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग रंग के मतपत्र इस्तेमाल किए जाएंगे। इससे मतदाताओं और कर्मचारियों दोनों का काम आसान हो जाएगा। रंगों का बंटवारा इस प्रकार है:-
इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को सरल बनाना है। मतदान के समय वोटर बिना किसी कन्फ्यूजन के चारों पदों पर वोट डाल सकेंगे। काउंटिंग के दौरान भी अलग-अलग रंगों के कारण मतपत्रों को अलग-अलग छांटना आसान रहेगा। इससे गलतियां बहुत कम होंगी।
उत्तर प्रदेश में कुल 58 हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं। इन चुनावों में बहुत बड़ी संख्या में लोग चुने जाएंगे। जानकारी के अनुसार, लगभग 8 लाख ग्राम पंचायत सदस्य चुने जाएंगे। 75 हजार से अधिक क्षेत्र पंचायत सदस्य (बीडीसी) चुने जाएंगे। करीब 3 हजार जिला पंचायत सदस्य भी चुने जाएंगे। ये आंकड़े दिखाते हैं कि पंचायत चुनाव कितने बड़े पैमाने पर होते हैं और इनमें लाखों लोग हिस्सा लेते हैं।
पंचायत चुनावों में आरक्षण का फैसला बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अभी तक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हुआ है। इसी वजह से आरक्षण की सूची तैयार नहीं हो पा रही है। सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा देकर आयोग बनाने का वादा किया था, लेकिन अब तक इसकी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। ऐसे में चुनाव टलने की पूरी संभावना दिख रही है। पिछले चुनाव के आधार पर वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल जल्द खत्म होने वाला है:-
अगर आयोग का गठन जल्द नहीं होता है, तो चुनाव समय पर नहीं हो पाएंगे। ऐसे में पुराने सदस्य कुछ समय तक अतिरिक्त कार्य करते रह सकते हैं। कुल मिलाकर, प्रशासन तैयारियों में जुटा है, लेकिन आयोग की देरी से चुनाव पर ग्रहण लगा हुआ है। वहीं 15 अप्रैल को मतदाता सूची का प्रकाशन होने वाला है।
