UP Panchayat Chunav 2026: चार रंगों वाले बैलेट पेपर से होगी वोटिंग, प्रशासन ने तेज की तैयारियां

UP Panchayat Chunav 2026: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है। इन चुनावों के होने को लेकर भी काफी संशय बना हुआ है। फिर भी प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी तेजी से चल रही हैं। मतपत्र छपाई का काम जोर-शोर से जारी है और ये मतपत्र अलग-अलग जिलों में पहुंचाए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक कुल चार अलग-अलग रंगों के मतपत्र छापे गए हैं। इन रंगों की मदद से मतदान कर्मियों को आसानी होगी और गलती होने की संभावना कम हो जाएगी।