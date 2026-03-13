क्या सरकार के पास है LPG का पर्याप्त भंडार? चंद्रशेखर आजाद ने PM मोदी से मांगा जवाब

देश के कई शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, नोएडा, हैदराबाद और उत्तर प्रदेश के इलाकों में गैस एजेंसियों के बाहर भारी भीड़ है। लोग घंटों इंतजार करते हैं। कुछ जगहों पर महिलाएं और बुजुर्ग भी लाइन में खड़े दिख रहे हैं। रेस्टोरेंट, होटल और कैंटीन में कमर्शियल सिलेंडर की कमी से मेन्यू बदल रहे हैं। कई जगह वड़ा पाव, डोसा, परांठा जैसी चीजें बंद हो गई हैं। लोग इंडक्शन कुकटॉप या केरोसीन का सहारा ले रहे हैं। कुछ PG और हॉस्टल में स्टॉक खत्म होने की कगार पर है।