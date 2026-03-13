लखनऊ: पुलिस को चुनौती देने वाला ‘छोटे विलेन’ गिरफ्तार, थाने में रोते हुए मांगी माफी

पुलिस को चुनौती देने वाला ‘छोटे विलेन’ गिरफ्तार, थाने में रोते हुए मांगी माफी (Source: Police Media Cell)
Lucknow ‘Chhote Villain’ Arrested: राजधानी लखनऊ में सोशल मीडिया पर खुद को ‘छोटे विलेन’ बताकर पुलिस को चुनौती देने वाला युवक आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गया। गिरफ्तारी के बाद जब उसे थाने लाया गया तो उसका पूरा तेवर बदल चुका था। जो युवक कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर दबंग अंदाज में वीडियो बनाकर खुद को ‘छोटे विलेन’ बता रहा था और पुलिस से माफी मंगवाने की बातें कर रहा था, वही युवक अब थाने में बैठकर रोते हुए अपनी गलती स्वीकार कर रहा है और पुलिस से माफी मांग रहा है।
विस्तार पुलिस की कार्रवाई के बाद आरोपी युवक को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान उसने अपनी गलती मानते हुए कहा कि उससे बड़ी भूल हो गई और वह आगे से ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे समाज या कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचे।
पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था। इस वीडियो में एक युवक खुद को ‘छोटे विलेन’ बताते हुए दबंगई भरे अंदाज में बात कर रहा था। वीडियो में युवक ने ऐसे बयान दिए थे जिन्हें पुलिस और कानून व्यवस्था के लिए चुनौती के रूप में देखा जा रहा था। यही नहीं, वीडियो में वह पुलिस से माफी मंगवाने जैसी बातें भी करता दिखाई दे रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में भी इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई। कई लोगों ने इस तरह की भाषा और व्यवहार को गलत बताया और पुलिस से कार्रवाई की मांग की।
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। जांच के बाद युवक की पहचान की गई और उसे गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को पकड़ लिया और थाने लाकर पूछताछ शुरू की। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो बनाकर लोगों में डर फैलाने या कानून को चुनौती देने की कोशिश को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
गिरफ्तारी के बाद जब युवक को थाने लाया गया तो उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। थाने में बैठा युवक रोने लगा और अपनी गलती स्वीकार करते हुए पुलिस से माफी मांगने लगा। युवक ने कहा कि उसने केवल दिखावे और सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि पाने के लिए ऐसा वीडियो बनाया था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इसका इतना बड़ा परिणाम हो सकता है। उसने पुलिस से कहा कि वह आगे से ऐसी गलती नहीं दोहराएगा और कानून का सम्मान करेगा।
पुलिस अधिकारियों ने युवक को कड़ी चेतावनी देते हुए समझाया कि सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। अधिकारियों ने कहा कि थोड़ी सी लोकप्रियता या दिखावे के लिए गलत रास्ता अपनाना किसी के भी भविष्य को खराब कर सकता है। पुलिस ने युवक को समझाते हुए कहा कि समाज में सम्मान पाने का सबसे अच्छा तरीका अच्छा इंसान बनना है, न कि गलत तरीके से प्रसिद्धि पाने की कोशिश करना।
घटना के बाद युवक के परिवार वालों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। परिवार के सदस्यों ने कहा कि उन्हें युवक की इस हरकत पर बेहद अफसोस है। परिजनों का कहना है कि उन्हें पहले इस वीडियो की जानकारी नहीं थी। जब उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्होंने भी युवक को समझाया कि इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है। परिवार के लोगों ने कहा कि युवक अभी युवा है और उससे गलती हो गई है, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। उन्होंने पुलिस से भी अनुरोध किया कि युवक को सुधारने का मौका दिया जाए।
