लखनऊ: पुलिस को चुनौती देने वाला ‘छोटे विलेन’ गिरफ्तार, थाने में रोते हुए मांगी माफी

पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था। इस वीडियो में एक युवक खुद को ‘छोटे विलेन’ बताते हुए दबंगई भरे अंदाज में बात कर रहा था। वीडियो में युवक ने ऐसे बयान दिए थे जिन्हें पुलिस और कानून व्यवस्था के लिए चुनौती के रूप में देखा जा रहा था। यही नहीं, वीडियो में वह पुलिस से माफी मंगवाने जैसी बातें भी करता दिखाई दे रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में भी इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई। कई लोगों ने इस तरह की भाषा और व्यवहार को गलत बताया और पुलिस से कार्रवाई की मांग की।