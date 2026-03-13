यूपी के 2 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में आज आएंगे 2000 रुपये,  पीएम मोदी जारी करेंगे 22वीं किस्त

पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त होगी जारी
PM Kisan Samman Nidhi Yojana 22nd Installment Status: उत्तर प्रदेश के करोड़ों किसानों के लिए आज का दिन खुशियों भरा रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम से एक क्लिक के जरिए 'पीएम किसान सम्मान निधि' की 22वीं किस्त जारी करेंगे। यूपी के 2.15 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे।
इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को साल भर में 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। यह पैसा साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये की किस्तों में आता है। आज शुक्रवार को किसानों के खाते में इस साल की अगली किस्त के 2000 रुपये डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेज दिए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश के किसानों को इस बार कुल 4335.11 करोड़ रुपये मिलने जा रहे हैं। अगर अब तक का हिसाब देखें तो यूपी के किसानों के बैंक खातों में अब तक लगभग 99,003 करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं। यह देश के किसी भी राज्य को मिलने वाली सबसे बड़ी राशि है।
2018-19 2238.92 करोड़
2019-20 11006.87 करोड़
2020-21 14,432.14 करोड़
2021-22 15,775.52 करोड़
2022-23 12,454.32 करोड़
2023-24 13,808.48 करोड़
2024-25 15,594.74 करोड़
2025-26 (अप्रैल-जुलाई) 5043.33 करोड़
2025-26 (अगस्त-नवंबर) 4314.26 करोड़
2025-26 (दिसंबर-मार्च) 4335.11 करोड़ (यह राशि शुक्रवार 13 मार्च को खाते में भेजी जाएगी)
कुल- 99003.69 करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को खास बनाने के लिए यूपी सरकार ने विशेष इंतजाम किए हैं। राज्य के सभी जिलों, ब्लॉकों और पंचायत भवनों में शाम 5 बजे इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण (सीधा प्रसारण) दिखाया जाएगा। किसान भाई अपने नजदीकी पंचायत भवन या सहकारी समिति पर जाकर स्मार्ट टीवी के जरिए पीएम मोदी का संबोधन सुन सकेंगे।
अगर आप भी लाभार्थी हैं, तो आप पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 'Beneficiary Status' चेक कर सकते हैं। साथ ही मोबाइल पर आने वाले एसएमएस (SMS) पर भी नजर बनाए रखें क्योंकि पैसा कटने या जमा होने की सूचना तुरंत फोन पर मिल जाएगी।
