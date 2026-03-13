यूपी के 2 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में आज आएंगे 2000 रुपये,  पीएम मोदी जारी करेंगे 22वीं किस्त

PM Kisan Samman Nidhi Yojana 22nd Installment Status: उत्तर प्रदेश के करोड़ों किसानों के लिए आज का दिन खुशियों भरा रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम से एक क्लिक के जरिए 'पीएम किसान सम्मान निधि' की 22वीं किस्त जारी करेंगे। यूपी के 2.15 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे।