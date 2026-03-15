UP SI Exam : ‘पंडित’ सवाल पर विवाद, सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त, बोले – ऐसा करने वालों पर कार्रवाई होगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कदम ऐसे समय में उठाया है जब इस मामले पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्षी पार्टी लगातार सरकार पर जाति को लेकर निशाना साधती रहती है। वहीं पंडित वाले सवाल को लेकर भाजपा के अंदर भी काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। मामले में डिप्टी सीेएम समेत कई राजनेता सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी तीखी प्रतिक्रया दे चुके हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को चेताया है कि सरकार की छवि एक पारदर्शी और निष्पक्ष प्रशासन की है, और किसी भी अधिकारी की लापरवाही से इसे धूमिल नहीं होने दिया जाएगा।