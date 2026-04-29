दलित-ईबीसी वोट बैंक पर मची होड़, चंद्रशेखर आजाद-अखिलेश यादव के PDA के लिए नई चुनौती

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी खेमे में नई हलचल शुरू हो गई है। आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद 2 जून 2026 से पूरे प्रदेश में व्यापक ‘सत्ता परिवर्तन यात्रा’ शुरू करने जा रहे हैं। पार्टी का दावा है कि यह यात्रा सभी 403 विधानसभा सीटों को कवर करेगी और ASP इस बार अकेले दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है।