Lucknow Police Alert : त्योहारों से पहले यूपी पुलिस अलर्ट, 30 जून तक सभी छुट्टियां रद्द

UP Police Cancels All Leaves Till June 30 Ahead of Festivals and Major Events: जून 2026 में प्रस्तावित विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और सार्वजनिक आयोजनों को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस विभाग ने बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाले त्योहारों, विशेष आयोजनों और भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों को देखते हुए 30 जून 2026 तक सभी पुलिसकर्मियों के अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। इस आदेश के बाद प्रदेशभर के पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अपने-अपने कार्यस्थलों पर मौजूद रहकर सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाएंगे।