हवाई जहाज से लखनऊ पहुंचे किसान, जेवर एयरपोर्ट ने रचा नया इतिहास

राजधानी में किसानों की मौजूदगी और उनके लिए किए गए विशेष इंतजाम इस बात का संकेत हैं कि राज्य सरकार कृषि समुदाय को विकास यात्रा का महत्वपूर्ण भागीदार मानती है। आने वाले समय में ऐसी पहलें किसानों को नई संभावनाओं से जोड़ने और उनके आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। जेवर एयरपोर्ट से शुरू हुई यह विशेष उड़ान और किसानों का लखनऊ आगमन प्रदेश के विकास मॉडल की एक नई तस्वीर प्रस्तुत करता है, जिसमें आधुनिक बुनियादी ढांचे और ग्रामीण भारत के बीच मजबूत सेतु बनाने का प्रयास स्पष्ट दिखाई देता है।