अखिलेश यादव का बड़ा बयान, सरकार बनने पर आजम खान को इंसाफ हम दिलाएंगे

अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि चुनावी साल में जनता को कुछ राहत दी जा रही है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सरकार अपनी असली नीतियां लागू करेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ेगी, पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस और जरूरी वस्तुओं की कीमतों में और इजाफा होगा। आम आदमी पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और सरकार अपना हिसाब जनता से वसूलेगी।