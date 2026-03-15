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UP SI Exam: ब्राह्मण बैठक बुलाने वाले MLA पीएन पाठक ने की योगी से मांग, ‘पंडित’ मामले में हो कार्रवाई

UP SI Exam: 'पंडित' विवाद में भाजपा विधायक पीएन पाठक ने आधी रात सीएम योगी को ट्वीट कर जांच की मांग की है।

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कुशीनगर

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Namrata Tiwary

Mar 15, 2026

BJP MLA PN Pathak Tweet

विधायक पीएन पाठक (Source - Instagram)

उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में 'पंडित' शब्द को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस पूरे मामले में भाजपा विधायक पीएन पाठक की एंट्री हो गई है। पाठक ने आधी रात को ट्वीट कर इस मामले में योगी आदित्यनाथ से जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

विधायक ने किया ट्वीट

कुशीनगर से भाजपा विधायक पीएन पाठक ने रात में सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर सीएम योगी से जांच मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष सहित इस मामले से जुड़े अन्य जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष और गहन जांच कराई जाए।' पाठक ने कहा कि जांच के दायरे में भर्ती बोर्ड के बड़े अफसर भी आने चाहिए।

सिस्टम के पीछे साजिश का शक

विधायक पाठक ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि यदि SI भर्ती परीक्षा में ऐसा कोई प्रश्न जानबूझकर पूछा गया है, जिससे किसी विशेष वर्ग को लक्षित करने या अनावश्यक विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है, तो यह अत्यंत गंभीर विषय है। ऐसे मामलों में जिम्मेदारी तय करते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

बाटी चोखा की दी थी पार्टी

पीएन पाठक वही विधायक हैं, जिनके घर दिसंबर महीने में ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई थी। बैठक के बाद पूरे यूपी में सियासी हलचल मच गई थी। वहीं इस बैठक के बाद बीजेपी में अंदरूनी कलह की बात सामने आई थी। जिसके बाद खुद प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को सामने आकर पुरे मामले को शांत कराया गया। अब 'पंडित' विवाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी के बाद पीएन पाठक ने भी कार्रवाई की मांग की।

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Published on:

15 Mar 2026 12:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kushinagar / UP SI Exam: ब्राह्मण बैठक बुलाने वाले MLA पीएन पाठक ने की योगी से मांग, ‘पंडित’ मामले में हो कार्रवाई

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