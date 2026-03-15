UP SI Exam: ब्राह्मण बैठक बुलाने वाले MLA पीएन पाठक ने की योगी से मांग, ‘पंडित’ मामले में हो कार्रवाई

पीएन पाठक वही विधायक हैं, जिनके घर दिसंबर महीने में ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई थी। बैठक के बाद पूरे यूपी में सियासी हलचल मच गई थी। वहीं इस बैठक के बाद बीजेपी में अंदरूनी कलह की बात सामने आई थी। जिसके बाद खुद प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को सामने आकर पुरे मामले को शांत कराया गया। अब 'पंडित' विवाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी के बाद पीएन पाठक ने भी कार्रवाई की मांग की।