15 साल बाद साधु बनकर लौटा इंजीनियर पति, बीच सड़क पर पत्नी ने सिखाया सबक

महिला को सूचना मिली कि उसका पति साधु का चोला पहनकर राया क्षेत्र में आया हुआ है। महिला ने बिना देर किए अपने परिचितों के साथ उसका पीछा किया और मांट रेलवे क्रॉसिंग के पास उसे कार समेत रोक लिया। पति को देखते ही महिला का गुस्सा फूट पड़ा। मौके पर मौजूद गुस्साई भीड़ ने कार का शीशा तोड़ दिया और साधु बने इंजीनियर की जमकर धुनाई कर दी। इस हंगामे के चलते सड़क पर लंबा जाम लग गया।