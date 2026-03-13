LPG crisis in UP: जनता लगा रही एजेंसियों के चक्कर, नेताजी ने घर में छिपा रखे थे 55 सिलेंडर, जमाखोरी का भंडाफोड़

पूरा मामला गांव असौड़ा का बताया जा रहा है। हापुड़ के रिहायशी इलाके में पिछले कई दिनों से गैस की किल्लत और कालाबाजारी की शिकायतें मिल रही थीं। लोगों का आरोप था कि गैस एजेंसियां समय पर सिलेंडर नहीं दे रही हैं जबकि ऊंचे दामों पर गैस आसानी से मिल रही है। इसी दौरान अधिकारियों को इनपुट मिली थी कि पंचायती घर के पास रहने वाला अब्दुल रहमान अपने घर में अवैध रूप से गैस सिलेंडरों का भंडारण कर रहा है। इस पर जिला प्रशासन और संबंधित विभाग की संयुक्त टीम ने नेता अब्दुल रेहान के घर पर अचानक छापेमारी की। घर के अंदर और स्टोर रूम की तलाशी ली गई तो अधिकारियों की आंखें फटी रह गईं। वहां 3-4 नहीं बल्कि पूरे 55 भरे हुए सिलेंडर छिपाकर रखे गए थे।