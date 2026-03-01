होली खेलकर ट्यूबवेल पर नहाने जा रहा था युवक, बदमाशों ने झोंक दी अंधाधुंध फायरिंग

यूपी के हापुड़ जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां होली के दिन एक गांव में मातम पसर गया। पूरे गांव में सनसनी फैल गई। यहां एक शख्स होली खेल कर अपने खेत पर बने ट्यूबवेल पर नहाने के लिए जा रहा था। इसी दौरान बाइक सवार के एक व्यक्ति ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। मामला हापुड़ जिले के पूठ गांव का है। युवक की हत्या से गांव में आक्रोश का माहौल है।