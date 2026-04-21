मथुरा डीएम ने नौ एसडीएम के कार्यक्षेत्र में किया परिवर्तन, सुशील कुमार सिंह को भेजा गया गोवर्धन

उत्तर प्रदेश के मथुरा की जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह ने अपने आदेश में कहा है कि आदेश कुमार के आवंटित सभी कार्य डिप्टी कलेक्टर अखिलेश कुमार, सुशील कुमार सिंह को पूर्व में आवंटित किए गए सभी कार्य डिप्टी कलेक्टर मथुरा राजकुमार चौधरी, राजकुमार चौधरी के लिए पूर्व में आवंटित किए गए सभी कार्य अपर उप जिला अधिकारी द्वितीय मथुरा कंचन, उषा सिंह को पूर्व में आवंटित किए गए सभी कार्य अपर उप जिलाधिकारी प्रथम प्रजाक्ता त्रिपाठी और सुशील कुमार को पूर्व में आवंटित किए गए सभी कार्य डिप्टी कलेक्टर मथुरा राघवेंद्र शर्मा निस्तारित करेंगे।