‘आश्रम’ वाले बाबा निराला से भी खतरनाक है मथुरा का IIT वाला बाबा, दूध में गोली मिला करता था युवतियों का शोषण

उसने अपना नाम बदलकर आदिकर्ता नारायण दास रख लिया और मथुरा के राधाकुंड क्षेत्र में रहने लगा। सोशल मीडिया पर उसने राधा कृपा अमृत नाम से यूट्यूब चैनल शुरू किया। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिए जाने वाले उसके प्रवचन तेजी से लोकप्रिय होने लगे। पढ़े-लिखे युवा, खासकर इंजीनियरिंग और प्रोफेशनल पृष्ठभूमि के लोग, उसकी बातों से प्रभावित होने लगे। धीरे-धीरे उसके आसपास एक ऐसा समूह तैयार हो गया, जिसमें कई युवक और युवतियां शामिल थीं। पुलिस के अनुसार, यहीं से शुरू हुआ कथित शोषण का खेल।