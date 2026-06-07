प्रेमानंदजी को हंसाने वाले जॉनी और जोजो ने सुनाई आपबीती, बोले- 24 घंटे बंद रहे, खाने पीने को भी नहीं मिला

दरअसल, जयपुर राजस्थान से राहुल मिश्रा परिक्रमा करने के लिए उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन आए थे। 4 और 5 जून की रात को ई रिक्शा से होटल पहुंचे, जहां चालक को किराया देने के बाद अटैची उतरना भूल गए। राहुल ने शोर मचाया, लेकिन ई रिक्शा चालक मौके से निकल गया। राहुल मिश्रा ने बताया कि उन्होंने काफी खोजा लेकिन ई रिक्शा नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल टीम बनाकर खोजने का प्रयास किया। स्वयं उन्होंने भी ई रिक्शा की खोज की।