फिरोजाबाद: पुलिस को देखते ही प्रेमी युगल ने खुद को लगाई आग, लड़की की मौत, लड़के की हालत गंभीर

रात में पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली कि खुशी और अरुण घर के अंदर मौजूद है।‌ रात में ही पुलिस दोनों को पकड़ने के लिए घर पहुंच गई। दरवाजे पर पुलिस को देखकर अरुण और खुशी ने डर गए और अपने ऊपर केरोसिन तेल डालकर आग लगा ली। देखते देखते दोनों धू-धूकर जलने लगे। आग की लपटें देग दरवाजे खड़ी पुलिस भी हड़बड़ा गई। आनन-फानन दरवाजे को तोड़कर अंदर गई पुलिस ने आग की लपटों को बुझाया। दोनों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया।