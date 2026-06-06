6 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फिरोजाबाद

फिरोजाबाद: पुलिस को देखते ही प्रेमी युगल ने खुद को लगाई आग, लड़की की मौत, लड़के की हालत गंभीर

Firozabad Lovers Set themselves on fire: शिकोहाबाद में घर से भागे प्रेमी युगल ने आत्मदाह करने के उद्देश्य से खुद को आग लगा ली। आग में झुलसने से प्रेमिका की मौत हो गई, जबकि प्रेमी की हालत गंभीर है।

2 min read
Google source verification

फिरोजाबाद

image

Narendra Awasthi

Jun 06, 2026

प्रेमी युगल ने खुद को आग लगाई (सांकेतिक इमेज-पत्रिका)

Lovers set themselves on fire

Couple set themselves on fire: फिरोजाबाद में घर से भागे प्रेमी युगल ने पुलिस को देखते ही खौफनाक कदम उठाया। प्रेमी युगल को खोजते हुए पुलिस जैसी ही मौके पर पहुंची उन्होंने अपने ऊपर केरोसिन तेल डालकर आग लगा ली। आग की लपटें देखते ही दरवाजे खड़े पुलिसकर्मी हड़बड़ा गए। इसके बाद पुलिसकर्मी गेट तोड़कर अंदर गए और आग बुझाई।

पुलिस ने आग में झुलसे प्रेमी युगल को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा रेफर कर दिया, वहां युवती की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, युवक की हालत भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।‌ यह घटना शिकोहाबाद थाना क्षेत्र की है।

नानी के यहां दोनों में हुई थी दोस्ती

उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद के पड़ाव मोहल्ला निवासी खुशी (18) अपनी मां के साथ रहती थी। परिजनों ने बताया कि खुशी गर्मी की छुट्टियों में अपनी मां के साथ मैनपुरी स्थित ननिहाल गई थी। नानी के यहां पर खुशी की अरुण कुमार कठेरिया पुत्र धर्मपाल कठेरिया के साथ दोस्ती हो गई। धीरे-धीरे उनकी नजदीकियां बढ़ गईं और फिर दोनों ने घर से भागने का निश्चय कर लिया।

शुक्रवार को घर से भागे थे प्रेमी युगल

बीते शुक्रवार की सुबह खुशी अपने प्रेमी अरुण कुमार कठेरिया के साथ भाग गई। घर वालों को जब इस बात की जानकारी हुई तो हड़कंप मच गया। परिजनों ने खुशी की खोज की, लेकिन उसके विषय में कोई जानकारी नहीं मिली। बाद में उन्होंने शिकोहाबाद थाना में शिकायती पत्र देकर कार्रवाई करने की मांग की। मिली शिकायत के आधार पर पुलिस ने खुशी की तलाश शुरू की, लेकिन अरुण कुमार कठेरिया के घर पर कोई नहीं मिला।

पुलिस किशोरी को बरामद करने के लिए गई थी

रात में पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली कि खुशी और अरुण घर के अंदर मौजूद है।‌ रात में ही पुलिस दोनों को पकड़ने के लिए घर पहुंच गई। दरवाजे पर पुलिस को देखकर अरुण और खुशी ने डर गए और अपने ऊपर केरोसिन तेल डालकर आग लगा ली। देखते देखते दोनों धू-धूकर जलने लगे। आग की लपटें देग दरवाजे खड़ी पुलिस भी हड़बड़ा गई। आनन-फानन दरवाजे को तोड़कर अंदर गई पुलिस ने आग की लपटों को बुझाया। दोनों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया।

आगरा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया

दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। आज शनिवार की सुबह 5 बजे खुशी की उपचार के दौरान मौत हो गई। जबकि अरुण की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही दोनों दोनों ही परिवारों में कोहराम मच गया। खुशी के परिजन अस्पताल पहुंच गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही अरुण के परिजन भी आगरा पहुंच गए।

क्या कहती है शिकोहाबाद पुलिस?

शिकोहाबाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दियाहै। ‌शिकोहाबाद थाना पुलिस ने बताया कि युवक का उपचार आगरा के जिला अस्पताल में चल रहा है जबकि युवती की मौत हो गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है।

देहरादून: 8 जून से शुरू होगा एसआईआर, 2003 की मतदाता सूची से होगा मिलान, मिल सकता है नोटिस

ये भी पढ़ें
प्रतीकात्मक फोटो, फोटो सोर्स- ChatGPT

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Jun 2026 03:47 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Firozabad / फिरोजाबाद: पुलिस को देखते ही प्रेमी युगल ने खुद को लगाई आग, लड़की की मौत, लड़के की हालत गंभीर

बड़ी खबरें

View All

फिरोजाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मां और मौसी की लड़ाई में मासूम की मौत, एक-दूसरे को उठाकर तख्त पे पटका और नीचे दब गया 6 महीने का बच्चा

Firozabad
फिरोजाबाद

Firozabad Aarav Murder Case: मासूम को मारने के बाद खुदकुशी करना चाहता था हत्यारोपी, डर के मारे बदला इरादा

Firozabad crime news, Aarav murder case, Killer Viraj Jitendra Pathak, UP Police encounter
फिरोजाबाद

‘सच्चा प्यार’ बना 1.5 साल के मासूम की हत्या की वजह! आरव की पटककर हत्या करने के मामले में नया अपडेट; फिरोजाबाद का मामला

mother rati reveals aarav murder case claiming plot hatched to avenge her refusal to marry firozabad
फिरोजाबाद

Firozabad Murder Case: मासूम की हत्या करने वाले को पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

Firozabad crime news, Firozabad child murder CCTV, UP police encounter,Firozabad Murder Case
फिरोजाबाद

1.5 साल के मासूम को पटक-पटककर मारने वाला आरोपी गिरफ्तार, स्ट्रैचर पर पड़ा-पड़ा पानी मांग रहा

फिरोजाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.