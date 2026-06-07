मथुरा में कुंड में नहाने के लिए कूदे किशोर की डूबने से मौत, 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाने आगरा से आया था परिवार

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि अधिमास के अवसर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। बड़ी संख्या में लोग कुंड स्नान करने के लिए चले जाते थे इसके रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई है। इसके अतिरिक्त कुंड में फव्वारा भी लगाए गए हैं। जिसे श्रद्धालु स्नान करके दर्शन का लाभ ले रहे हैं। आगरा से आए एक बच्चे ने बैरीकेडिंग को फांदते ते हुए कुंड में छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई।‌ शव को कब्जे में लेकर पोस्टपार्टम के लिए भेज दिया गया है।‌ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।