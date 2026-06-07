‘IIT में पढ़ने के बाद ओढ़ा संन्यास का चोला’, अभिषेक मिश्रा की मां ने उसे रो-रोकर समझाया था; इनसाइड स्टोरी

मामले के सामने आने के बाद एक कथित ऑडियो भी चर्चा में आया है। करीब 20 मिनट लंबे इस ऑडियो में अभिषेक की मां उसे समझाती और रोती हुई सुनाई देती हैं। ऑडियो में अभिषेक की मां बेटे से कथित तौर पर रो-रो कर गलत रास्ता छोड़ने की अपील करती हैं और कहती हैं कि उन्होंने उसे पढ़ाया-लिखाया और उसके लिए बड़े सपने देखे थे। दूसरी ओर अभिषेक खुद को भगवान श्रीकृष्ण का अवतार बताने की बात दोहराता सुनाई देता है। हालांकि इस वायरल हो रहे ऑडियो की पुष्टि पत्रिका न्यूज टीम नहीं करती है।