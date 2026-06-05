‘IIT से इंजीनियरिंग, 21 लाख का पैकेज’ अभिषेक मिश्रा ने भक्ति के पथ से चुना जुर्म का रास्ता, मथुरा के ढोंगी बाबा केस में एक और खुलासा

Iitian Abhishek Mishra Case Update: धर्म और अध्यात्म की भूमि ब्रज में लोग आत्मिक शांति और भक्ति की तलाश में आते हैं, लेकिन ओडिशा के रहने वाले आईआईटीयन अभिषेक मिश्रा उर्फ आदिकर्ता नारायण दास ने कथित तौर पर भक्ति की आड़ में ऐसा जाल बुना, जिसने सभी को चौंका दिया। आरोप है कि उसने राधाकुंड स्थित आश्रम में युवतियों को अपने प्रभाव में लेकर उनका शोषण किया और गंधर्व विवाह के नाम पर उन्हें भ्रमित करता रहा। मामले का खुलासा एक पीड़िता की शिकायत के बाद हुआ।