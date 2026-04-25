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मथुरा

एक झटके में उजड़ गया परिवार: होमगार्ड परीक्षा देने जा रहे मामा-भांजे को डंपर ने कुचला, दर्दनाक मौत

Mathura News: मथुरा के टाउनशिप फ्लाईओवर पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में होमगार्ड परीक्षा देने जा रहे मामा-भांजे की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है।

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मथुरा

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Aman Pandey

Apr 25, 2026

होमगार्ड परीक्षा देने जा रहे मामा-भांजे को डंपर ने कुचला.. AI Generated Image

Mathura Accident: उत्तर प्रदेश के मथुरा में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। टाउनशिप फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार तीन युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि मौके पर ही एक युवक की जान चली गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

परीक्षा देने निकले थे, मौत से हो गया सामना

आगरा से मथुरा होमगार्ड भर्ती परीक्षा देने जा रहे मामा-भांजे और उनके रिश्तेदार को क्या पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। सुबह करीब साढ़े छह बजे तीनों बाइक से निकले थे और उन्हें औरंगाबाद स्थित परीक्षा केंद्र पर सुबह 10 बजे पहुंचना था। लेकिन सुबह करीब सात बजे जैसे ही वे मथुरा के टाउनशिप फ्लाईओवर पर पहुंचे, पीछे से आ रहे डंपर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।

परिवार की उम्मीदें पलभर में टूटीं

हादसे में आगरा के शारदा विहार निवासी साजिद खान उर्फ टीटू (18) की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनके मामा मजीद खान (28) और भतीजे शाकिर (15) गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने तुरंत दोनों घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मजीद को भी मृत घोषित कर दिया। शाकिर की हालत नाजुक बनी हुई है और उसका निजी अस्पताल में इलाज जारी है। इस घटना ने परिवार की सारी उम्मीदों को एक झटके में तोड़ दिया।

रिश्तों का दर्द और बिखरता परिवार

मृतक मजीद और साजिद आपस में मामा-भांजे थे और दोनों ने मिलकर होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था। परिवार को उम्मीद थी कि इस परीक्षा के जरिए उनकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होगी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पोस्टमार्टम गृह पर मौजूद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। हर किसी की आंखों में सिर्फ एक सवाल था, आखिर ऐसा क्यों हुआ।

गांव और परिवार में पसरा मातम

इस हादसे के बाद आगरा और आसपास के इलाकों में शोक की लहर दौड़ गई है। जिस घर में सुबह खुशी और उम्मीद का माहौल था, वहां अब सन्नाटा और मातम पसरा हुआ है। परिजन बार-बार उसी पल को याद कर बिलख उठते हैं, जब तीनों युवक परीक्षा देने के लिए घर से निकले थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

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Updated on:

25 Apr 2026 11:24 pm

Published on:

25 Apr 2026 11:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / एक झटके में उजड़ गया परिवार: होमगार्ड परीक्षा देने जा रहे मामा-भांजे को डंपर ने कुचला, दर्दनाक मौत

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