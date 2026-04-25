एक झटके में उजड़ गया परिवार: होमगार्ड परीक्षा देने जा रहे मामा-भांजे को डंपर ने कुचला, दर्दनाक मौत

हादसे में आगरा के शारदा विहार निवासी साजिद खान उर्फ टीटू (18) की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनके मामा मजीद खान (28) और भतीजे शाकिर (15) गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने तुरंत दोनों घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मजीद को भी मृत घोषित कर दिया। शाकिर की हालत नाजुक बनी हुई है और उसका निजी अस्पताल में इलाज जारी है। इस घटना ने परिवार की सारी उम्मीदों को एक झटके में तोड़ दिया।