यमुना में मौत का मंजर: 13 श्रद्धालुओं की जा चुकी जान, अब भी तीन लापता… रोते-बिलखते परिजन घाटों पर डटे

इस हादसे ने सबसे ज्यादा असर उन परिवारों पर डाला है। जिनके अपने अब तक लापता हैं। पंजाब के लुधियाना और जगरांव से आए कई श्रद्धालु इस हादसे का शिकार हुए। परिजन अपने अपनों की तलाश में वृंदावन पहुंच चुके हैं। और घाटों पर बैठकर हर पल किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लापता लोगों की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। जहां लोग उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं।