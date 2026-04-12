यमुना में मौत का मंजर: 13 श्रद्धालुओं की जा चुकी जान, अब भी तीन लापता… रोते-बिलखते परिजन घाटों पर डटे

घाटों पर जुटे परिजन फोटो सोर्स वायरल वीडियो स्क्रीनशॉट
वृंदावन में यमुना नदी में हुए दर्दनाक मोटरबोट हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। रविवार सुबह लापता लोगों में से दो के शव मिलने से मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। जबकि तीन श्रद्धालु अब भी लापता हैं। तेज बहाव और गहराई के बीच टीमें लगातार तलाश में जुटी हैं। हादसे के बाद कई परिवारों में मातम पसरा हुआ है।
वृंदावन में शुक्रवार को यमुना नदी में हुए भीषण मोटरबोट हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं। हादसे के बाद से लापता श्रद्धालुओं की तलाश लगातार जारी है। रविवार सुबह सर्च ऑपरेशन के दौरान दो और शव बरामद किए गए। जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। हालांकि, तीन लोग अब भी लापता हैं। जिनकी खोज में टीमें लगातार जुटी हुई हैं।
प्रशासन के अनुसार, एक युवक का शव हादसे की जगह से करीब तीन किलोमीटर दूर अक्रूर घाट के पास मिला। जिसकी पहचान ऋषभ शर्मा के रूप में हुई है। वहीं एक महिला का शव देवरहा बाबा घाट के नजदीक बरामद हुआ है। जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। लापता अन्य लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन और तेज कर दिया गया है।
इस हादसे ने सबसे ज्यादा असर उन परिवारों पर डाला है। जिनके अपने अब तक लापता हैं। पंजाब के लुधियाना और जगरांव से आए कई श्रद्धालु इस हादसे का शिकार हुए। परिजन अपने अपनों की तलाश में वृंदावन पहुंच चुके हैं। और घाटों पर बैठकर हर पल किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लापता लोगों की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। जहां लोग उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं।
बचाव कार्य को तेज करने के लिए यमुना नदी को केसी घाट से गोकुल बैराज तक सात हिस्सों में बांट दिया गया है। करीब 20 किलोमीटर के दायरे में अलग-अलग टीमें तलाशी अभियान चला रही हैं। इसमें स्थानीय गोताखोरों के साथ-साथ पीएसी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें शामिल हैं।
अधिकारियों के मुताबिक, यमुना का तेज बहाव और गहराई राहत कार्य में बड़ी चुनौती बन रहे हैं। हर घाट पर तीन से चार टीमों को लगाया गया है। खासतौर पर देवरहा बाबा घाट के आसपास निगरानी बढ़ा दी गई है। जरूरत पड़ने पर सेना की मदद लेने की भी तैयारी है। इस दर्दनाक हादसे के बाद वृंदावन के घाटों पर सन्नाटा पसरा है। हर तरफ सिर्फ इंतजार, आंसू और दुआओं का माहौल है।
बड़ी खबरेंView All
मथुरा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग