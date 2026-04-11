मथुरा नाव हादसा: “शुरू से ही मन घबराया हुआ था”, एक छोटी सी गलती ने उजाड़ दिए 10 घर…ये वजह आई सामने

जानकारी के मुताबिक, करीब 37 श्रद्धालु दो मोटरबोट में सवार होकर यमुना की सैर पर निकले थे। जिस नाव में हादसा हुआ। उसमें सभी लोग एक साथ बैठे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब नाव तेज गति से आगे बढ़ने लगी तो कुछ यात्रियों को डर महसूस हुआ। उन्होंने चालक से कई बार गति कम करने और सावधानी बरतने को कहा, लेकिन उसने इसे रोज का काम बताते हुए उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। इसी दौरान नदी किनारे पांटून पुल को हटाने का काम चल रहा था। हैरानी की बात यह रही कि वहां किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई थी। न तो क्षेत्र को रोका गया था और न ही किसी को चेतावनी दी गई थी। जब मोटरबोट उस इलाके के पास पहुंची। जहां पानी भी कम था। तो वह अचानक रुकने लगी। चालक ने बोट को आगे बढ़ाने के लिए रफ्तार और बढ़ा दी।