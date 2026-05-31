ना दीक्षा देंगे और ना नए शिष्य बनाएंगे प्रेमानंद महाराज; भावुक संदेश देते हुए एकांतवास में जाने का किया ऐलान

प्रेमानंद महाराज के एकांतवास में जाने की खबर से उनके अनुयायियों और श्रद्धालुओं में निराशा का माहौल है। देशभर से बड़ी संख्या में लोग उनके दर्शन के लिए मथुरा और वृंदावन पहुंचते हैं। हालांकि एकांतवास के बावजूद कई श्रद्धालु अभी भी पदयात्रा मार्ग पर उनके दर्शन की आशा में खड़े दिखाई दे रहे हैं। भक्तों का कहना है कि महाराज के दर्शन और प्रवचन से उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा और मानसिक शांति मिलती है, इसलिए उनके एकांतवास की खबर ने उन्हें भावुक कर दिया है।