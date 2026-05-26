प्रेमानंद जी की तबीयत को लेकर क्या अपडेट! अब सिर्फ इन्हें ही दर्शन दे रहे महाराज

आम भक्तों के मन में यह सवाल है कि जब महाराज जी मिल नहीं रहें हैं, तो महाराज जी जिन 'शरणागत बृजवासी शिष्यों' से मिल रहे हैं, वे कौन हैं। दरअसल, यह कोई सरकारी या कानूनी पद नहीं है, बल्कि आश्रम की एक धार्मिक परंपरा है। इसमें शरणागत का मतलब उन भक्तों से है जिन्होंने अपना पूरा जीवन गुरु और राधा-कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है। वहीं बृजवासी का मतलब उन शिष्यों से है जो हमेशा के लिए ब्रज क्षेत्र में ही रहने लगे हैं और वहां रहकर साधना, आश्रम की सेवा और नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं। क्योंकि ये शिष्य लंबे समय से नियमित सेवा-भजन में लगे रहते हैं, इसलिए महाराज जी इस समय केवल इन्हीं सीमित लोगों के साथ एकांतिक चर्चा कर रहे हैं और आम भक्तों के लिए टोकन काउंटर फिलहाल बंद है।