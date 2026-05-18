प्रेमानंद महाराज की तबीयत बिगड़ी; पदयात्रा अनिश्चितकाल के लिए बंद, नहीं होंगे एकांतिक दर्शन

संत प्रेमानंद महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की नरवल तहसील के अखरी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम शंभू नारायण पांडे और माता का नाम रामा देवी है। तीन भाइयों में वह मंझले हैं। बचपन में उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। बचपन से ही उनका झुकाव अध्यात्म की ओर था। उन्होंने कक्षा 8 तक पढ़ाई की। बचपन में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ शिव मंदिर के लिए चबूतरा बनाने की कोशिश की, लेकिन विरोध होने पर उनका मन टूट गया और उन्होंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया।