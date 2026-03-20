राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेमानंद महाराज का लिया आशीर्वाद, कड़ी सुरक्षा के बीच हुई खास मुलाकात

राष्ट्रपति और प्रेमानंद महाराज की मुलाकात Source- IANS
President Draupadi Murmu Meet with Premanand Maharaj: भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने प्रवास के दौरान वृंदावन स्थित श्रीहित राधा केलि कुंज आश्रम पहुंचीं। यहां उन्होंने प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया।
आश्रम पहुंचने पर राष्ट्रपति का स्वागत बहुत ही पारंपरिक और भव्य तरीके से किया गया। संत प्रेमानंद महाराज के शिष्यों और परिकरों ने पूरे सम्मान के साथ उनका अभिनंदन किया। इस दौरान आश्रम का माहौल पूरी तरह भक्तिमय और शांतिपूर्ण दिखाई दिया। चारों ओर भक्ति और श्रद्धा का वातावरण बना हुआ था।
इस अवसर पर राष्ट्रपति और प्रेमानंद महाराज के बीच एकांत में बातचीत भी हुई। इस चर्चा में मुख्य रूप से अध्यात्म, समाज सेवा और जनकल्याण जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल रहे। राष्ट्रपति ने महाराज के सरल जीवन और उनके आध्यात्मिक विचारों की सराहना की और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की।
राष्ट्रपति के इस दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पूरे आश्रम परिसर में सुरक्षा बल तैनात रहे, ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। इससे पहले गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या पहुंचीं, जहां उन्होंने राम मंदिर में श्रीराम यंत्र स्थापना के पूजन में हिस्सा लिया। इसके बाद शाम को वह विशेष विमान से मथुरा पहुंचीं।
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