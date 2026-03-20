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मथुरा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेमानंद महाराज का लिया आशीर्वाद, कड़ी सुरक्षा के बीच हुई खास मुलाकात

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के बाद वृंदावन पहुंचकर प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की।

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मथुरा

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Anuj Singh

Mar 20, 2026

राष्ट्रपति और प्रेमानंद महाराज की मुलाकात

राष्ट्रपति और प्रेमानंद महाराज की मुलाकात Source- IANS

President Draupadi Murmu Meet with Premanand Maharaj: भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने प्रवास के दौरान वृंदावन स्थित श्रीहित राधा केलि कुंज आश्रम पहुंचीं। यहां उन्होंने प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया।

भव्य स्वागत और आध्यात्मिक माहौल

आश्रम पहुंचने पर राष्ट्रपति का स्वागत बहुत ही पारंपरिक और भव्य तरीके से किया गया। संत प्रेमानंद महाराज के शिष्यों और परिकरों ने पूरे सम्मान के साथ उनका अभिनंदन किया। इस दौरान आश्रम का माहौल पूरी तरह भक्तिमय और शांतिपूर्ण दिखाई दिया। चारों ओर भक्ति और श्रद्धा का वातावरण बना हुआ था।

एकांत में हुई खास बातचीत

इस अवसर पर राष्ट्रपति और प्रेमानंद महाराज के बीच एकांत में बातचीत भी हुई। इस चर्चा में मुख्य रूप से अध्यात्म, समाज सेवा और जनकल्याण जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल रहे। राष्ट्रपति ने महाराज के सरल जीवन और उनके आध्यात्मिक विचारों की सराहना की और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की।

कड़ी सुरक्षा के बीच कार्यक्रम

राष्ट्रपति के इस दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पूरे आश्रम परिसर में सुरक्षा बल तैनात रहे, ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। इससे पहले गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या पहुंचीं, जहां उन्होंने राम मंदिर में श्रीराम यंत्र स्थापना के पूजन में हिस्सा लिया। इसके बाद शाम को वह विशेष विमान से मथुरा पहुंचीं।

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Updated on:

20 Mar 2026 09:36 am

Published on:

20 Mar 2026 09:30 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेमानंद महाराज का लिया आशीर्वाद, कड़ी सुरक्षा के बीच हुई खास मुलाकात

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