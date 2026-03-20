राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेमानंद महाराज का लिया आशीर्वाद, कड़ी सुरक्षा के बीच हुई खास मुलाकात

राष्ट्रपति के इस दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पूरे आश्रम परिसर में सुरक्षा बल तैनात रहे, ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। इससे पहले गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या पहुंचीं, जहां उन्होंने राम मंदिर में श्रीराम यंत्र स्थापना के पूजन में हिस्सा लिया। इसके बाद शाम को वह विशेष विमान से मथुरा पहुंचीं।