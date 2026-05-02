एक कमरे में दो ज़िंदगियों का खौफनाक अंत: प्यार, विवाद या साज़िश? वृंदावन की इस घटना ने खड़े किए कई सवाल

वृंदावन के पानीघाट क्षेत्र में एक दर्दनाक और रहस्यमयी घटना सामने आई है। यहां एक किराए के मकान के बंद कमरे में युवक और युवती के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। जैसे ही इस घटना की जानकारी पुलिस को मिली। टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जांच की। कमरे के अंदर का दृश्य चौंकाने वाला था। युवक का शव फंदे से लटका हुआ मिला। जबकि युवती का शव जमीन पर पड़ा हुआ था। दोनों की हालत देखकर मामला गंभीर लगने लगा। जिसके बाद पुलिस ने तुरंत मौके को सील कर दिया। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाने का काम शुरू किया।