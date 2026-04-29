29 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मथुरा

नाबालिग हिंदू लड़की का मुस्लिम युवक ने किया शारीरिक शोषण, धमकी देकर की पैसों की उगाही

Mathura Crime News: वृंदावन में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की ने मुस्लिम युवक पर शारीरिक शोषण और धमकी देकर पैसे वसूलने का आरोप लगाया है। लड़की का दावा है कि 300-400 अन्य लड़कियां भी ऐसे युवकों के संपर्क में हैं। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य ने इसे 'लव जिहाद' करार देते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है।

2 min read
Google source verification

मथुरा

image

Avaneesh Kumar Mishra

Apr 29, 2026

Symbolic Image.

मथुरा : वृंदावन में एक नाबालिग हिन्दू लड़की ने चोंकाने वाले खुलासे किए हैं। लड़की ने बताया कि कैसे मुस्लिम युवक लड़कियों को अपने जाल में फंसा रहे हैं और उनका शारीरिक शोषण कर रहे हैं। नाबालिग ने बताया कि करीब 300 से 400 हिन्दू लड़कियां मुस्लिम युवकों के संम्पर्क में है।

नाबालिग लड़की ने बताया कि मुस्लिम बॉयफ्रेंड ने उससे पैसे मांगे और जब पैसे नहीं दिए तो उसके साथ मारपीट की गई साथ ही लड़की ने बताया कि उसका शारिरिक शोषण भी किया गया। इतना ही लड़की ने अपनी मां के 29 हजार रुपए चोरी करके अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड को दे दिए।

300 से 400 लड़कियों के संपर्क में मुस्लिम युवक

नाबालिग ने दावा किया है कि स्कूल में अधिकांश मुस्लिम युवक पढ़ते हैं और करीब 300 से 400 लड़कियां मुस्लिम युवकों के सम्पर्क में हैं। बताया कि अगर मुस्लिम युवकों से बात न करें तो वह हाथ काटने की धमकी देकर ब्लैकमेल करते हैं।

नाबालिग हिन्दू लड़की ने कहा कि वह पहले ऐसी नहीं थी ,उसकी सहेलियां मुस्लिम युवकों से बात करती थीं। उन्ही के जरिए वह मुस्लिम युवक के सम्पर्क में आई। धीरे-धीरे दोनों में बातचीत बढ़ी फिर दोस्ती हुई। नाबालिग लड़की युवक के झांसे को समझ नहीं पाई और वह शिकार बन गई।

16 साल की लड़की 18 साल का लड़का

बताया गया कि लड़की की उम्र 16 वर्ष है वहीं मुस्लिम युवक की उम्र 18 वर्ष है स्कूल जाते समय युवक ने लड़की से नजदीकियां बढ़ाई और उससे बातचीत शुरू कर दी फिर पैसे की मांग और शारीरिक शोषण भी किया। लड़की ने बताया कि वह 2 साल से लड़के के सम्पर्क में है।

हिन्दू लड़कियों को फंसाकर दुबई बेचते है मुस्लिम-अनिरुद्ध आचार्य

कथा वाचक अनिरुद्ध आचार्य ने कहा कि यह लव जिहाद है मुस्लिम लोग नाबालिक हिंदू लड़कियों को फंसा कर दुबई जैसे देशों में बेचने का काम करते हैं और अपने पैसे कमाते हैं। उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल, लड़की देवरिया जिले की रहने वाली है उसने वृंदावन स्थित गौरी गोपाल आश्रम में अनिरुद्ध आचार्य से मुलाकात के दौरान यह खुलासा किया। इस खुलासे के बाद अब हिंदूवादी संगठनों में रोष व्याप्त है।

ये भी पढ़ें

मानवाधिकार आयोगों की भूमिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों का अलग-अलग फैसला, जानें मामला
प्रयागराज
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

29 Apr 2026 09:52 pm

Published on:

29 Apr 2026 09:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / नाबालिग हिंदू लड़की का मुस्लिम युवक ने किया शारीरिक शोषण, धमकी देकर की पैसों की उगाही

बड़ी खबरें

View All

मथुरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बदहाल व्यवस्था ने खोली सरकारी दावों की पोल, बारिश में ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे छिपकर करना पड़ा अंतिम संस्कार

मथुरा

एक झटके में उजड़ गया परिवार: होमगार्ड परीक्षा देने जा रहे मामा-भांजे को डंपर ने कुचला, दर्दनाक मौत

मथुरा

मथुरा डीएम ने नौ एसडीएम के कार्यक्षेत्र में किया परिवर्तन, सुशील कुमार सिंह को भेजा गया गोवर्धन

फोटो सोर्स- X मथुरा डीएम
मथुरा

प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे विराट-अनुष्का, ‘एकांतिक वार्तालाप’ में लिया हिस्सा

मथुरा

‘वह मेरा एकमात्र सहारा है…प्लीज मेरी मां को बचा लीजिए’, वृंदावन नाव हादसे में बचे बेटे ने मां के लिए लगाई गुहार

मथुरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.