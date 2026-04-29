नाबालिग हिंदू लड़की का मुस्लिम युवक ने किया शारीरिक शोषण, धमकी देकर की पैसों की उगाही

कथा वाचक अनिरुद्ध आचार्य ने कहा कि यह लव जिहाद है मुस्लिम लोग नाबालिक हिंदू लड़कियों को फंसा कर दुबई जैसे देशों में बेचने का काम करते हैं और अपने पैसे कमाते हैं। उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल, लड़की देवरिया जिले की रहने वाली है उसने वृंदावन स्थित गौरी गोपाल आश्रम में अनिरुद्ध आचार्य से मुलाकात के दौरान यह खुलासा किया। इस खुलासे के बाद अब हिंदूवादी संगठनों में रोष व्याप्त है।