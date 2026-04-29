नाबालिग हिंदू लड़की का मुस्लिम युवक ने किया शारीरिक शोषण, धमकी देकर की पैसों की उगाही

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मथुरा : वृंदावन में एक नाबालिग हिन्दू लड़की ने चोंकाने वाले खुलासे किए हैं। लड़की ने बताया कि कैसे मुस्लिम युवक लड़कियों को अपने जाल में फंसा रहे हैं और उनका शारीरिक शोषण कर रहे हैं। नाबालिग ने बताया कि करीब 300 से 400 हिन्दू लड़कियां मुस्लिम युवकों के संम्पर्क में है।
नाबालिग लड़की ने बताया कि मुस्लिम बॉयफ्रेंड ने उससे पैसे मांगे और जब पैसे नहीं दिए तो उसके साथ मारपीट की गई साथ ही लड़की ने बताया कि उसका शारिरिक शोषण भी किया गया। इतना ही लड़की ने अपनी मां के 29 हजार रुपए चोरी करके अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड को दे दिए।
नाबालिग ने दावा किया है कि स्कूल में अधिकांश मुस्लिम युवक पढ़ते हैं और करीब 300 से 400 लड़कियां मुस्लिम युवकों के सम्पर्क में हैं। बताया कि अगर मुस्लिम युवकों से बात न करें तो वह हाथ काटने की धमकी देकर ब्लैकमेल करते हैं।
नाबालिग हिन्दू लड़की ने कहा कि वह पहले ऐसी नहीं थी ,उसकी सहेलियां मुस्लिम युवकों से बात करती थीं। उन्ही के जरिए वह मुस्लिम युवक के सम्पर्क में आई। धीरे-धीरे दोनों में बातचीत बढ़ी फिर दोस्ती हुई। नाबालिग लड़की युवक के झांसे को समझ नहीं पाई और वह शिकार बन गई।
बताया गया कि लड़की की उम्र 16 वर्ष है वहीं मुस्लिम युवक की उम्र 18 वर्ष है स्कूल जाते समय युवक ने लड़की से नजदीकियां बढ़ाई और उससे बातचीत शुरू कर दी फिर पैसे की मांग और शारीरिक शोषण भी किया। लड़की ने बताया कि वह 2 साल से लड़के के सम्पर्क में है।
कथा वाचक अनिरुद्ध आचार्य ने कहा कि यह लव जिहाद है मुस्लिम लोग नाबालिक हिंदू लड़कियों को फंसा कर दुबई जैसे देशों में बेचने का काम करते हैं और अपने पैसे कमाते हैं। उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल, लड़की देवरिया जिले की रहने वाली है उसने वृंदावन स्थित गौरी गोपाल आश्रम में अनिरुद्ध आचार्य से मुलाकात के दौरान यह खुलासा किया। इस खुलासे के बाद अब हिंदूवादी संगठनों में रोष व्याप्त है।
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