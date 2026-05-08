8 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मथुरा

मथुरा के वृंदावन में भाजपा नेता की पिटाई के मारी गोली, सीने में दाहिने तरफ लगी, हालत गंभीर

BJP leader shot in Mathura Vrindavan: मथुरा की वृंदावन में भाजपा नेता की पिटाई के बाद गोली मारने की घटना सामने आई है। जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। गोली दाहिने तरफ सीने में लगी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

2 min read
Google source verification

मथुरा

image

Narendra Awasthi

May 08, 2026

भाजपा नेता को मारी गई गोली, फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

BJP leader shot in Mathura Vrindavan, condition critical: मथुरा के वृंदावन में स्कूटी सवार भाजपा नेता को 6 से ज्यादा हमलावरों ने गोली मारी गई जब हुआ अपने घर की तरफ आ रहा था रास्ते में 6 से ज्यादा हमलावरों ने घेर कर पिटाई कर दी बाद में उसे गोली मार दी। गोली भाजपा नेता के सीने में लगी। जिसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूछताछ में उसने बताया कि हमला हुआ उसे नदी में फेंकने जा रहे थे। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंच गई और भाजपा नेता से पूछताछ की। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घायल भाजपा युवा मोर्चा का नेता है। थाना प्रभारी ने बताया कि घर भाजपा नेता हमलावरों के विषय में नहीं बता पा रहा है। विवाद के विषय में भी कोई जानकारी नहीं है। घटना की जांच की जा रही है। मामला वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के यमुना नदी पुल का है।

भाजपा नेता पम्मी गोस्वामी अपने घर की तरफ आ रहा था

उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन क्षेत्र निवासी प्रमेंद्र उर्फ पम्मी गोस्वामी पुत्र स्वर्गीय विजेंद्र गोस्वामी अपनी स्कूटी से पानीगांव से अपने घर की तरफ आ रहा था। अभी वह यमुना नदी के पुल के ऊपर पहुंचा था कि 6 से अधिक हमलावरों में घेर लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसी बीच एक हमलावर ने गोली मार दी। जो सीने में दाहिनी तरफ लगी है। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

भाजपा नेता खुद को बचाने की गुहार लगा रहा

हमलावर पम्मी गोस्वामी को मरणासन्न देख मौके से भाग निकले। घायल अवस्था में पम्मी गोस्वामी को संयुक्त जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बातचीत के दौरान पम्मी गोस्वामी बताया कि हमलावर उसे यमुना नदी में फेंकना चाहते थे। पुलिस से वह बचाने की गुहार लगाता रहा। जिसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।

क्या कहती है वृंदावन कोतवाली पुलिस?

सूचना पाकर संयुक्त जिला क्षअस्पताल पहुंची वृंदावन कोतवाली पुलिस ने पम्मी गोस्वामी से पूछताछ की और घटना के विषय में जानकारी प्राप्त की। पुलिस के पूछताछ में पम्मी गोस्वामी ने बताया कि वह हमलावरों को नहीं जानता है। हमला होने का कारण भी नहीं बता पाया। वहीं घटनास्थल का भी निरीक्षण किया। वृंदावन प्रभारी ने संजय पांडे ने बताया कि हमलावरों की तलाश की जा रही है। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

08 May 2026 07:37 am

Published on:

08 May 2026 07:27 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / मथुरा के वृंदावन में भाजपा नेता की पिटाई के मारी गोली, सीने में दाहिने तरफ लगी, हालत गंभीर

बड़ी खबरें

View All

मथुरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

धर्मनगरी मथुरा में दरिंदगी, जिस मंदिर में लोग टेकते है माथा, वहीं मासूम बच्ची के साथ हुआ घिनौना कांड

child abuse case Mathura, rape case Uttar Pradesh
मथुरा

मथुरा में दुर्घटना के बाद नाव के संचालन की तैयारी: डीएम की घोषणा- जल पुलिस की होगी तैनाती

डीएम और एसपी ने नौका विहार किया, फोटो सोर्स- X Mathura DM
मथुरा

एक कमरे में दो ज़िंदगियों का खौफनाक अंत: प्यार, विवाद या साज़िश? वृंदावन की इस घटना ने खड़े किए कई सवाल

इनसेट में मृतकों की फोटो जानकारी देते सीओ सोर्स विभाग
मथुरा

बदहाल व्यवस्था ने खोली सरकारी दावों की पोल, बारिश में ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे छिपकर करना पड़ा अंतिम संस्कार

मथुरा

नाबालिग हिंदू लड़की का मुस्लिम युवक ने किया शारीरिक शोषण, धमकी देकर की पैसों की उगाही

मथुरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.