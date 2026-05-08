मथुरा के वृंदावन में भाजपा नेता की पिटाई के मारी गोली, सीने में दाहिने तरफ लगी, हालत गंभीर

BJP leader shot in Mathura Vrindavan, condition critical: मथुरा के वृंदावन में स्कूटी सवार भाजपा नेता को 6 से ज्यादा हमलावरों ने गोली मारी गई जब हुआ अपने घर की तरफ आ रहा था रास्ते में 6 से ज्यादा हमलावरों ने घेर कर पिटाई कर दी बाद में उसे गोली मार दी। गोली भाजपा नेता के सीने में लगी। जिसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूछताछ में उसने बताया कि हमला हुआ उसे नदी में फेंकने जा रहे थे। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंच गई और भाजपा नेता से पूछताछ की। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घायल भाजपा युवा मोर्चा का नेता है। थाना प्रभारी ने बताया कि घर भाजपा नेता हमलावरों के विषय में नहीं बता पा रहा है। विवाद के विषय में भी कोई जानकारी नहीं है। घटना की जांच की जा रही है। मामला वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के यमुना नदी पुल का है।