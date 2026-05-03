मथुरा में दुर्घटना के बाद नाव के संचालन की तैयारी: डीएम की घोषणा- जल पुलिस की होगी तैनाती

After the Yamuna boat accident in Mathura, the administration set standards: मथुरा के यमुना नदी में नाव दुर्घटना के बाद नाव संचालन रोक दिया गया था। एक बार फिर नाव के संचालन की व्यवस्था की जा रही है। जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर निगम ने नाविक रजिस्ट्रेशन कैंप लगाकर नाविकों को रजिस्ट्रेशन कर प्रमाण पत्र का वितरण किया। इस मौके पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी मौजूद थे। कैंप में नाविकों को जानकारी दी गई कि सभी को जीवन रक्षक जैकेट पहनना अनिवार्य है, जिनमें नाविक और श्रद्धालु दोनों शामिल हैं। जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक के साथ मिलकर नौका विहार के माध्यम से केशी घाट से चीर घाट तक का निरीक्षण किया और मौके की स्थिति का जायजा लिया।