मथुरा: प्रमोद तिवारी ने कहा बीजेपी ने दूसरी पार्टी से आए नेताओं को बनाया मुख्यमंत्री, 2029 तक नहीं चलेगी मोदी की सरकार

Rajya Sabha MP Pramod Tiwari reached Mathura: राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी मथुरा पहुंचे और बांके बिहारी के दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा पर बड़ा हमला किया है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि 2029 तक केंद्र में मोदी की सरकार नहीं चलेगी। इसके साथ ही उन्होंने असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के मुख्यमंत्रियों पर भी बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इन राज्यों का मुख्यमंत्री दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को बनाया गया है। आज हुए मंत्रिमंडल विस्तार पर भी उन्होंने टिप्पणी की, बोलें अब जबकि चुनाव में सिर्फ 6 महीने रह गए हैं, दिल्ली और लखनऊ के बीच चल रहे मतभेदों को दूर करने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है। इस मौके पर विधानमंडल मंडल दल की नेता मोना मिश्रा और पूर्व विधायक प्रदीप माथुर भी थे।