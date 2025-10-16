Premanand Ji Health: मुख पर मुस्कान की छांव: प्रेमानंद जी महाराज के लिए अनोखी पहल

प्रेमानंद जी महाराज समाज में आध्यात्मिक मार्ग दर्शक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनके अनुयायी और भक्तजन उनके स्वास्थ्य को लेकर लंबे समय से चिंतित हैं। रुमेश यादव और सुजीत यादव ने बताया कि इस होर्डिंग के माध्यम से न केवल भक्तों की प्रार्थना सामने आई है, बल्कि यह संदेश भी गया है कि समाज उनके स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए चिंतित है।हम सभी चाहते हैं कि प्रेमानंद जी स्वस्थ रहें और उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। यह होर्डिंग उसी भावना का प्रतीक है,” रुमेश यादव ने कहा।