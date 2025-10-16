Patrika LogoSwitch to English

Premanand Ji Health: मुख पर मुस्कान की छांव: प्रेमानंद जी महाराज के लिए अनोखी पहल

PremanandJi:  लखनऊ के सपा कार्यालय पर प्रेमानंद जी महाराज के स्वास्थ्य के लिए विशेष होर्डिंग लगाई गई। रुमेश यादव और सुजीत यादव ने यह पहल की। होर्डिंग में लिखा गया है- “हे प्रभु, ऐसे दीजिए कृपा की छांव, फिर खिले प्रेमानंद जी के मुख पर मुस्कान की छांव।” कार्यकर्ताओं और भक्तों ने प्रार्थना की।

3 min read

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 16, 2025

प्रेमानंद महाराज के लिए कहीं हवन, तो कही हो रही प्रार्थना तो कहीं लगे पोस्टर (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

प्रेमानंद महाराज के लिए कहीं हवन, तो कही हो रही प्रार्थना तो कहीं लगे पोस्टर (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

Premanand Ji Hope And Positivity: राजधानी लखनऊ के सपा कार्यालय पर मंगलवार को एक विशेष होर्डिंग लगाई गई, जिसमें प्रेमानंद जी महाराज के स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं और प्रार्थनाएं की गई हैं। यह पहल स्थानीय समाजसेवी और सपा कार्यकर्ताओं रुमेश यादव और सुजीत यादव द्वारा की गई।

होर्डिंग में लिखा गया है -

“हे प्रभु, ऐसे दीजिए कृपा की छांव, फिर खिले प्रेमानंद जी के मुख पर मुस्कान की छांव।”

कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने बताया कि यह होर्डिंग केवल एक संदेश नहीं, बल्कि आध्यात्मिक श्रद्धा और मानवता का प्रतीक है।

प्रेमानंद जी महाराज की स्वास्थ्य स्थिति और चिंता

प्रेमानंद जी महाराज समाज में आध्यात्मिक मार्ग दर्शक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनके अनुयायी और भक्तजन उनके स्वास्थ्य को लेकर लंबे समय से चिंतित हैं। रुमेश यादव और सुजीत यादव ने बताया कि इस होर्डिंग के माध्यम से न केवल भक्तों की प्रार्थना सामने आई है, बल्कि यह संदेश भी गया है कि समाज उनके स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए चिंतित है।हम सभी चाहते हैं कि प्रेमानंद जी स्वस्थ रहें और उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। यह होर्डिंग उसी भावना का प्रतीक है,” रुमेश यादव ने कहा।

होर्डिंग लगाते समय कार्यकर्ताओं की भागीदारी

सपा कार्यालय में इस होर्डिंग को लगाते समय कई स्थानीय कार्यकर्ता और अनुयायी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि यह कदम केवल संदेश देने का माध्यम नहीं है, बल्कि इसे लगाते समय सभी ने आध्यात्मिक ऊर्जा और प्रार्थना का वातावरण बनाया। सुजीत यादव ने कहा कि हम चाहते हैं कि समाज में सकारात्मक ऊर्जा फैले और प्रेमानंद जी के स्वास्थ्य के लिए सभी लोग अपने हृदय से प्रार्थना करें। इस होर्डिंग के जरिए यही संदेश फैलाया गया है।”

समाज में आध्यात्मिक और राजनीतिक संदेश

हालांकि यह पहल आध्यात्मिक रूप से की गई है, लेकिन समाज में इसका राजनीतिक संदेश भी है। सपा कार्यालय पर इस तरह की होर्डिंग से यह संकेत मिलता है कि राजनीतिक कार्यकर्ता समाज के आध्यात्मिक और सामाजिक मामलों में भी सक्रिय हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे कदम जनता और नेताओं के बीच संबंध को मजबूत करने का काम करते हैं। रुमेश यादव और सुजीत यादव जैसे कार्यकर्ता समाज में न केवल राजनीतिक गतिविधियों के लिए सक्रिय रहते हैं, बल्कि आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों को भी महत्व देते हैं।

स्थानीय लोगों और भक्तों की प्रतिक्रिया

स्थानीय नागरिकों और प्रेमानंद जी के अनुयायियों ने इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह समाज में सकारात्मक संदेश फैलाने का एक सुंदर तरीका है। जब हम इस होर्डिंग को देखते हैं तो लगता है कि समाज में अभी भी लोगों के हृदय में संवेदनशीलता और दया मौजूद है। यह केवल सपा कार्यालय का संदेश नहीं, बल्कि पूरी जनता के लिए प्रेरणा है।”- एक स्थानीय निवासी ने कहा।

रुमेश यादव और सुजीत यादव की पहल का महत्व

रुमेश यादव और सुजीत यादव की यह पहल समाज में एकता, सहयोग और मानवता को उजागर करती है। उन्होंने बताया कि यह केवल एक होर्डिंग नहीं है, बल्कि यह लोगों के हृदय में शुभकामना और प्रार्थना का संदेश भी फैलाता है। हम चाहते हैं कि हर कोई इस संदेश को समझे और प्रेमानंद जी की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करे। इस प्रयास का उद्देश्य केवल अच्छे स्वास्थ्य की कामना ही नहीं है, बल्कि समाज में सकारात्मक ऊर्जा फैलाना भी है।”

सपा कार्यालय की तैयारी और माहौल

होर्डिंग लगाने के बाद सपा कार्यालय के बाहर एक शांत और आध्यात्मिक माहौल देखने को मिला। कार्यकर्ता और अनुयायी धीरे-धीरे इकट्ठा हुए और उन्होंने प्रार्थना और ध्यान में समय बिताया। सपा कार्यालय के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि यह पहल हमें याद दिलाती है कि समाज में नेताओं और कार्यकर्ताओं का उद्देश्य केवल राजनीति नहीं, बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों को भी मजबूत करना है।”

समाज में सकारात्मक संदेश फैलाने का माध्यम

विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह की पहल समाज में सकारात्मकता और सहयोग की भावना पैदा करती है। जब समाज के लोग और राजनीतिक कार्यकर्ता आध्यात्मिक स्वास्थ्य और मानवता के लिए एक साथ आते हैं, तो इसका प्रभाव व्यापक होता है। समाज में जब लोग मिलकर प्रार्थना और शुभकामनाएं देते हैं, तो यह न केवल मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि सामूहिक चेतना को भी मजबूत करता है।”

रुमेश यादव और सुजीत यादव ने बताया कि भविष्य में इस तरह की पहल लगातार की जाएगी। उनका उद्देश्य है कि समाज में सकारात्मक और आध्यात्मिक संदेशों के माध्यम से लोगों के बीच सहयोग, एकता और भाईचारा बना रहे। हम आशा करते हैं कि अन्य राजनीतिक और सामाजिक संगठन भी ऐसे कदम उठाएं। इससे समाज में प्रेम, सद्भाव और सहयोग की भावना बढ़ती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

