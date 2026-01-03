‘गॉड ब्लेस यू योगी अंकल’ 24 घंटे में लौटा सम्मान और घर, पूर्व मेजर की बेटी की आंखों से छलके खुशी के आंसू

UP CM Delivers Justice in 24 Hours: उत्तर प्रदेश में नए साल का पहला दिन एक ऐसी कहानी लेकर आया, जिसने न सिर्फ शासन-प्रशासन की संवेदनशीलता को उजागर किया, बल्कि यह भरोसा भी दिलाया कि अगर पीड़ित की आवाज सीधे सरकार तक पहुंचे, तो न्याय देर से नहीं मिलता। दबंगों की प्रताड़ना की शिकार, पूर्व सैन्य अधिकारी की बेटी अंजना भट्ट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश पर मात्र 24 घंटे के भीतर उनका करोड़ों रुपये का मकान वापस दिला दिया गया। इस दौरान भूमाफियाओं को गिरफ्तार भी किया गया।

