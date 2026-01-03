3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

‘गॉड ब्लेस यू योगी अंकल’ 24 घंटे में लौटा सम्मान और घर, पूर्व मेजर की बेटी की आंखों से छलके खुशी के आंसू

God bless you, Yogi Uncle: उत्तर प्रदेश में नए साल के पहले दिन एक पूर्व सैनिक की बेटी को मिला त्वरित न्याय शासन की संवेदनशीलता की मिसाल बन गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप से मात्र 24 घंटे में दबंगों के कब्जे से अंजना का मकान मुक्त कराया गया, जिसने टूट चुकी जिंदगी में फिर से उम्मीद और भरोसा जगा दिया।

4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Jan 03, 2026

24 घंटे में पूर्व मेजर की बेटी अंजना को मिला करोड़ों का मकान    (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

24 घंटे में पूर्व मेजर की बेटी अंजना को मिला करोड़ों का मकान    (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

UP CM Delivers Justice in 24 Hours:  उत्तर प्रदेश में नए साल का पहला दिन एक ऐसी कहानी लेकर आया, जिसने न सिर्फ शासन-प्रशासन की संवेदनशीलता को उजागर किया, बल्कि यह भरोसा भी दिलाया कि अगर पीड़ित की आवाज सीधे सरकार तक पहुंचे, तो न्याय देर से नहीं मिलता। दबंगों की प्रताड़ना की शिकार, पूर्व सैन्य अधिकारी की बेटी अंजना भट्ट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश पर मात्र 24 घंटे के भीतर उनका करोड़ों रुपये का मकान वापस दिला दिया गया। इस दौरान भूमाफियाओं को गिरफ्तार भी किया गया।

पीड़ा, संघर्ष और न्याय की कहानी

अंजना भट्ट, जिनके पिता मेजर बिपिन चंद्र भट्ट भारतीय सेना में अधिकारी थे, वर्षों से मानसिक और सामाजिक प्रताड़ना का सामना कर रही थीं। दबंगों की लगातार धमकियों और संपत्ति हड़पने की कोशिशों ने उन्हें इस कदर तोड़ दिया कि वे सिज़ोफ्रेनिया जैसी गंभीर मानसिक बीमारी की शिकार हो गईं। हालात ऐसे बने कि उन्हें वर्ष 2016 में निर्वाण रिहैब सेंटर में भर्ती कराना पड़ा, जहां वे अब तक उपचाराधीन हैं।

सेना में मेजर थे अंजना के पिता

मेजर बिपिन चंद्र भट्ट सेना में कार्यरत थे और राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर स्थित ए-418 नंबर मकान के स्वामी थे। वर्ष 1994 में उनके निधन के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके एक बेटे और एक बेटी का भी बाद में निधन हो गया। परिवार में केवल अंजना ही शेष बचीं। इसी अकेलेपन का फायदा उठाकर दबंगों ने उनकी संपत्ति पर नजर डाल दी।

दबंगों ने किया मकान पर कब्जा

चंदौली निवासी बलवंत कुमार यादव और उसका सहयोगी मनोज कुमार यादव ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे अंजना के मकान को अपने नाम कराने की साजिश रच डाली। उन्होंने मकान के बाहर अपना बोर्ड तक लगा दिया और अंजना को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। अंजना ने इस संबंध में 6 दिसंबर को स्थानीय थाने में प्रार्थना पत्र भी दिया, लेकिन कार्रवाई में देरी होती रही।

रिहैब सेंटर से मुख्यमंत्री तक पहुंची गुहार

जब अंजना को यह जानकारी मिली कि उनका मकान कब्जा कर लिया गया है, तो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की इच्छा जताई। 31 दिसंबर की शाम मुख्यमंत्री ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया। यह मुलाकात अंजना की जिंदगी का निर्णायक मोड़ साबित हुई। मुख्यमंत्री ने न सिर्फ एक सैनिक की बेटी की पीड़ा को गंभीरता से सुना, बल्कि उसी समय अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि मामले का त्वरित निस्तारण किया जाए।

24 घंटे में मिला इंसाफ

सीएम के निर्देश मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गई। जांच शुरू हुई, फर्जी दस्तावेजों की पुष्टि हुई और गुरुवार (01 जनवरी 2026) को दोपहर से पहले ही अंजना को उनका मकान विधिवत रूप से सौंप दिया गया। जब अंजना को अपने घर में प्रवेश कराया गया, तो यह दृश्य बेहद भावुक था। वर्षों बाद अपने घर की दहलीज लांघते ही उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े।

घर की दीवारों को चूमा, दीप जलाकर जताया आभार

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में अंजना ने घर के हर कमरे में जाकर दीवारों को चूमा। उन्होंने नारियल फोड़ा, दीप प्रज्ज्वलित किया और पुष्प अर्पित कर अपने पिता की यादों को नमन किया। पड़ोस की महिलाओं से लिपटकर वे रोने लगीं और अपने बचपन की बातें साझा करती रहीं। भावनाओं से अभिभूत अंजना के मुंह से बार-बार एक ही वाक्य निकल रहा था-“गॉड ब्लेस यू योगी अंकल!”

रिहैब सेंटर के डॉक्टर ने बताई पूरी कहानी

निर्वाण रिहैब सेंटर के डॉक्टर संतोष दुबे ने बताया कि 2016 में अंजना को गंभीर मानसिक स्थिति में यहां लाया गया था। इलाज के दौरान जब हमें मकान पर कब्जे की जानकारी मिली, तो थाने में आवेदन दिया गया। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद जो तेजी दिखाई गई, वह काबिले-तारीफ है। 24 घंटे के भीतर अंजना को न्याय मिला।

आरोपी गिरफ्तार, पुलिस की त्वरित कार्रवाई

अंजना की शिकायत के बाद पुलिस ने तत्काल जांच करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी गाजीपुर अनिंद्य विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपी बलवंत कुमार यादव उर्फ बबलू, निवासी नारायणपुर, सैयदराजा (चंदौली)
तथा मनोज कुमार यादव, निवासी दाउदपुर, कोतवाली (चंदौली) को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

प्रशासनिक संवेदनशीलता की मिसाल

यह मामला सिर्फ एक संपत्ति विवाद नहीं, बल्कि संवेदनशील शासन का उदाहरण बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिस तेजी से कार्रवाई हुई, उसने यह संदेश दिया कि सैनिक परिवारों का सम्मान सर्वोपरि है,कमजोर और पीड़ित को न्याय दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। भू माफियाओं और दबंगों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं। 

नए साल की शुरुआत, नई उम्मीद

अंजना के लिए यह सिर्फ मकान मिलने की खुशी नहीं थी, बल्कि यह सम्मान, सुरक्षा और भरोसे की वापसी थी। वर्षों की पीड़ा, डर और असहायता के बाद नए साल का पहला दिन उनके जीवन में रोशनी लेकर आया। यह घटना उत्तर प्रदेश में सुशासन और त्वरित न्याय की एक सशक्त मिसाल बन गई है।

ये भी पढ़ें

लखनऊ KGMU में शादी का झांसा देने वाले आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी पर पुलिस ने इनाम घोषित किया
लखनऊ
शादी का झांसा देकर यौन शोषण और धर्मांतरण प्रयास का आरोपी पुलिस की तलाश में, 25,000 रुपये का इनाम घोषित (Source: Police Media Cell)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

03 Jan 2026 08:51 am

Published on:

03 Jan 2026 08:48 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘गॉड ब्लेस यू योगी अंकल’ 24 घंटे में लौटा सम्मान और घर, पूर्व मेजर की बेटी की आंखों से छलके खुशी के आंसू

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Winter Alert: लखनऊ समेत चार जिलों में तेज ठंडी हवाएं, 24 घंटे में पारा 5.5 डिग्री गिरा, जाने नया अपडेट

लखनऊ, लखीमपुर, बाराबंकी और रायबरेली में ठंडी हवाओं से बढ़ी ठिठुरन (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

Viral Video: बड़े इमामबाड़े में युवक की शर्मनाक हरकत, वायरल वीडियो से भड़का आक्रोश, पुलिस जांच तेज

लखनऊ के बड़े इमामबाड़े में शर्मनाक घटना, धार्मिक स्थल की गरिमा पर सवाल (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

Lucknow Metro ईस्ट–वेस्ट कॉरिडोर को रफ्तार, कास्टिंग यार्ड व डिपो के लिए एलडीए देगा भूमि

लखनऊ मेट्रो ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर को मिलेगी रफ्तार, अस्थायी कास्टिंग यार्ड के लिए एलडीए देगा 12.5 हेक्टेयर भूमि (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

अटल नगर आवासीय योजना की लॉटरी 8–9 जनवरी को, 2,496 फ्लैट्स आवंटन के लिए होगी आयोजन

अटल नगर आवासीय योजना के फ्लैट्स की होगी लॉटरी, 8 और 9 जनवरी 2026 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा आयोजन (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

लखनऊ KGMU में शादी का झांसा देने वाले आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी पर पुलिस ने इनाम घोषित किया

शादी का झांसा देकर यौन शोषण और धर्मांतरण प्रयास का आरोपी पुलिस की तलाश में, 25,000 रुपये का इनाम घोषित (Source: Police Media Cell)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.