लखनऊ KGMU में शादी का झांसा देने वाले आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी पर पुलिस ने इनाम घोषित किया

Lucknow KGMU accused offered a 25,000 rupee reward: केजीएमयू (किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी) में शादी का झांसा देकर यौन शोषण और धर्मांतरण प्रयास के आरोप में शामिल एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर की पुलिस लगातार तलाश में है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया है और तीन विशेष टीमों को उसकी गिरफ्तारी के लिए लगाया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है और अब तक पकड़ से बच रहा है। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किया है।