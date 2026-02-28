Ujjwala Yojana: होली पर योगी सरकार का तोहफा, 1.86 करोड़ उज्ज्वला परिवारों को गैस सब्सिडी मिली

सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार गरीबों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है और किसी भी पात्र परिवार को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं को सम्मान और सुरक्षित जीवन मिला है।