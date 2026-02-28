Ujjwala Yojana: होली पर योगी सरकार का तोहफा, 1.86 करोड़ उज्ज्वला परिवारों को गैस सब्सिडी मिली

होली पर प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा: 1.86 करोड़ उज्ज्वला परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी वितरित (फोटो सोर्स : cm Whatsapp Group)
Ujjwala Yojana UP: होली के पावन पर्व के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। राजधानी लखनऊ स्थित लोक भवन सभागार में शनिवार को आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के 1.86 करोड़ उज्ज्वला परिवारों को सब्सिडी राशि हस्तांतरित की।
कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 28 फरवरी 2026 को अपराह्न 4:00 बजे किया गया, जिसमें प्रदेशभर से जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में लाभार्थी डिजिटल माध्यम से जुड़े। इस अवसर पर लगभग ₹1,500 करोड़ की धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी गई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार का उद्देश्य त्योहारों के अवसर पर गरीब और वंचित परिवारों को आर्थिक राहत देना है, ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपने परिवार के साथ त्योहार मना सकें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने देश की करोड़ों महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को खाना बनाने के लिए लकड़ी और उपलों का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती थीं। गैस कनेक्शन मिलने से महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है और उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ है।
सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार गरीबों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है और किसी भी पात्र परिवार को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं को सम्मान और सुरक्षित जीवन मिला है।
होली से पहले सब्सिडी राशि मिलने से लाभार्थी परिवारों में खुशी का माहौल देखा गया। कई महिलाओं ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि गैस सिलेंडर भरवाने में मिलने वाली आर्थिक सहायता से घरेलू बजट पर पड़ने वाला बोझ कम होगा। ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं ने बताया कि त्योहार के समय गैस रिफिल की चिंता रहती थी, लेकिन इस सहायता से अब वे आसानी से भोजन बना सकेंगी और परिवार के साथ त्योहार की खुशियां मना सकेंगी।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर प्रतिबद्ध है। उज्ज्वला योजना केवल एक गैस कनेक्शन योजना नहीं, बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और आत्मनिर्भरता से जुड़ी पहल है। प्रदेश सरकार लगातार गरीब कल्याण योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों और जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में काम कर रही है।
लोक भवन सभागार से आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न जिलों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और लाभार्थी वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े। कार्यक्रम के दौरान योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी साझा की गई और लाभार्थियों से संवाद स्थापित किया गया।
विशेषज्ञों का मानना है कि त्योहारों के अवसर पर आर्थिक सहायता प्रदान करना सरकार की संवेदनशील और जनकल्याणकारी सोच को दर्शाता है। इससे गरीब परिवारों को सीधी मदद मिलती है और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती है। होली के अवसर पर दी गई यह सौगात प्रदेश के लाखों परिवारों के लिए खुशियों का संदेश लेकर आई है। सरकार की इस पहल से न केवल त्योहार की रौनक बढ़ेगी बल्कि गरीब परिवारों को राहत भी मिलेगी।
