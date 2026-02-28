28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Police Holiday Cancel UP: होली सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला, यूपी पुलिसकर्मियों की 1 से 7 मार्च तक छुट्टियां रद्द

Police Cancels All Leaves: होली पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़ा फैसला लेते हुए 1 से 7 मार्च तक प्रदेशभर के सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Feb 28, 2026

1 से 7 मार्च तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द (Source: Police Media Cell)

1 से 7 मार्च तक सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द (Source: Police Media Cell)

UP Police Cancels All Leaves from 1–7 March: होली पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कृष्ण के निर्देश पर राज्य भर में 1 मार्च से 7 मार्च 2026 तक पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की सभी प्रकार की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं।

जारी आदेश के अनुसार इस अवधि के दौरान कोई भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी बिना सक्षम उच्च अधिकारी की विशेष अनुमति के अवकाश पर नहीं जा सकेगा। आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए सभी जोनल डीजी, एडीजी, आईजी, डीआईजी तथा जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।

त्योहार पर सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता

होली के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में लोग उत्सव में शामिल होते हैं। रंग, गुलाल और पारंपरिक आयोजनों के साथ कई स्थानों पर जुलूस, सामूहिक कार्यक्रम और बाजारों में भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होती है।

इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस मुख्यालय ने पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का निर्णय लिया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि संवेदनशील क्षेत्रों, बाजारों, धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाए।

हुड़दंग और अव्यवस्था पर सख्ती

पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि त्योहार की आड़ में किसी भी प्रकार की हुड़दंग, जबरन रंग डालने, शराब पीकर उपद्रव करने या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी कार्यालय से जारी निर्देशों में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं पर भी विशेष नजर रखी जाए। साइबर टीमों को सक्रिय रहने और संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया है।

पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई जाएगी

होली के मद्देनजर प्रमुख शहरों, संवेदनशील कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। पीआरवी वाहन, डायल 112 सेवाएं और मोबाइल पेट्रोलिंग टीमों को लगातार सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, थाना स्तर पर अधिकारियों को स्थानीय शांति समितियों और नागरिक प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सामुदायिक सहयोग सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है, ताकि त्योहार भाईचारे के माहौल में मनाया जा सके।

वरिष्ठ अधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी

प्रदेश के सभी जोनल और रेंज स्तर के अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों की स्थिति की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्वयं फील्ड में मौजूद रहकर व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी आपात स्थिति में पुलिस बल तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहेगा।

नागरिकों से सहयोग की अपील

उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि होली का त्योहार आपसी प्रेम, सद्भाव और शांति के साथ मनाएं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्या की सूचना तुरंत पुलिस को दें।पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने का उद्देश्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं, बल्कि हर नागरिक को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है ताकि लोग निर्भय होकर त्योहार की खुशियां मना सकें।

शांतिपूर्ण होली के लिए व्यापक तैयारी

त्योहारों के दौरान सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पहले से ही सक्रिय हो जाते हैं। इस बार भी संभावित भीड़ और संवेदनशील परिस्थितियों को देखते हुए पहले से व्यापक रणनीति तैयार की गई है। 1 से 7 मार्च तक छुट्टियां रद्द करने का निर्णय इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। प्रशासन को उम्मीद है कि सख्त निगरानी और पुलिस की सक्रिय मौजूदगी से प्रदेशभर में होली का पर्व शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में संपन्न होगा।

ये भी पढ़ें

कुंडा में राजा भैया ने 25 करोड़ लागत की 20 किमी सड़क परियोजना की आधारशिला रखी, गांवों को बेहतर संपर्क
प्रतापगढ़
20 किलोमीटर लंबी सड़क चौड़ीकरण परियोजना का शिलान्यास, क्षेत्रीय विकास को मिलेगी नई गति (फोटो सोर्स : प्रतापगढ़ WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

police

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

28 Feb 2026 11:00 am

Published on:

28 Feb 2026 10:59 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Police Holiday Cancel UP: होली सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला, यूपी पुलिसकर्मियों की 1 से 7 मार्च तक छुट्टियां रद्द

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई आईएएस अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारियां

यूपी में आईएएस अफसरों का बड़ा फेरबदल, अहम विभागों में नई तैनाती (फोटो सोर्स : Government WhatsApp News Group)
लखनऊ

शाइन सिटी ग्रुप का प्रमोटर महाठग दुबई में गिरफ्तार, लखनऊ लाने की तैयारी में ED

लखनऊ

हल्दीराम पर छापा: वेयरहाउस में मिली 112 किलो पुरानी सोनपापड़ी और राजभोग, 55 लाख का सामान जब्त

haldiram
लखनऊ

केजरीवाल के समर्थन में अखिलेश यादव का हमला, बोले- आरोप इतना बड़ा नहीं हो सकता जो सच पर पर्दा डाल दे

लखनऊ

योगी आदित्यनाथ के करीबी पूर्व IAS अवनीश अवस्थी का बढ़ा कार्यकाल, चौथी बार मिला एक्सटेंशन

लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.