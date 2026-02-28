Police Holiday Cancel UP: होली सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला, यूपी पुलिसकर्मियों की 1 से 7 मार्च तक छुट्टियां रद्द

त्योहारों के दौरान सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पहले से ही सक्रिय हो जाते हैं। इस बार भी संभावित भीड़ और संवेदनशील परिस्थितियों को देखते हुए पहले से व्यापक रणनीति तैयार की गई है। 1 से 7 मार्च तक छुट्टियां रद्द करने का निर्णय इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। प्रशासन को उम्मीद है कि सख्त निगरानी और पुलिस की सक्रिय मौजूदगी से प्रदेशभर में होली का पर्व शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में संपन्न होगा।