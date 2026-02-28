28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रतापगढ़

कुंडा में राजा भैया ने 25 करोड़ लागत की 20 किमी सड़क परियोजना की आधारशिला रखी, गांवों को बेहतर संपर्क

प्रतापगढ़ के कुंडा क्षेत्र में 25 करोड़ रुपये लागत से बनने वाली 20 किलोमीटर लंबी हीरागंज रजबहा मार्ग सड़क परियोजना का शिलान्यास राजा भैया ने किया, जिससे ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी।

4 min read
Google source verification

प्रतापगढ़

image

Ritesh Singh

Feb 28, 2026

20 किलोमीटर लंबी सड़क चौड़ीकरण परियोजना का शिलान्यास, क्षेत्रीय विकास को मिलेगी नई गति (फोटो सोर्स : प्रतापगढ़ WhatsApp News Group)

20 किलोमीटर लंबी सड़क चौड़ीकरण परियोजना का शिलान्यास, क्षेत्रीय विकास को मिलेगी नई गति (फोटो सोर्स : प्रतापगढ़ WhatsApp News Group)

कुंडा (प्रतापगढ़) क्षेत्रीय विकास और बेहतर यातायात व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हीरागंज रजबहा मार्ग चौड़ीकरण एवं निर्माण परियोजना का भव्य शिलान्यास समारोह शुक्रवार को संपन्न हुआ। लगभग 20 किलोमीटर लंबी इस सड़क परियोजना का शिलान्यास जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह ‘राजा भैया’ ने विधिवत भूमि पूजन कर किया।

करीब 25 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह सड़क हीरागंज से कमासिन तक तैयार की जाएगी। परियोजना पूरी होने के बाद क्षेत्र के दर्जनों गांवों को सीधे बेहतर सड़क संपर्क मिलेगा, जिससे आवागमन सुगम होने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।

विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

शिलान्यास कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय ग्रामीणों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को जनसहभागिता का रूप दे दिया। कार्यक्रम स्थल पर सुबह से ही लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत की गई।

मुख्य अतिथि राजा भैया ने अपने संबोधन में कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए सड़कें सबसे महत्वपूर्ण आधार होती हैं। अच्छी सड़कें केवल आवागमन ही नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार के अवसरों को भी गति देती हैं।

उन्होंने कहा कि हीरागंज रजबहा मार्ग बनने से ग्रामीण अंचल के लोगों को आवागमन में होने वाली कठिनाइयों से राहत मिलेगी। किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी तथा छात्र-छात्राओं और मरीजों को शहर तक आने-जाने में समय और संसाधनों की बचत होगी।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा लाभ

राजा भैया ने कहा कि कुंडा और बाबागंज क्षेत्र मूल रूप से कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहां बड़ी संख्या में किसान खेती पर निर्भर हैं। सड़क निर्माण से कृषि उत्पादों की ढुलाई आसान होगी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि संभव है।

उन्होंने कहा कि जब गांव मजबूत होंगे तभी प्रदेश और देश मजबूत होगा। इसी सोच के साथ क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि जिला पंचायत के सहयोग से कुंडा-बाबागंज क्षेत्र के लगभग प्रत्येक गांव में सड़क निर्माण और विकास कार्य कराए गए हैं। राजा भैया ने यह भी कहा कि आने वाले समय में क्षेत्र के विकास कार्यों की गति और तेज की जाएगी तथा जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना उनकी प्राथमिकता है।

व्यापार और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

परियोजना के पूर्ण होने के बाद स्थानीय व्यापार को भी नई दिशा मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बेहतर सड़क संपर्क से छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। ग्रामीण बाजारों तक माल की आवाजाही आसान होने से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी।

स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से इस मार्ग के निर्माण की मांग की जा रही थी। सड़क की स्थिति खराब होने के कारण लोगों को बरसात और आपातकालीन परिस्थितियों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब सड़क चौड़ीकरण और निर्माण से क्षेत्र की तस्वीर बदलने की उम्मीद जताई जा रही है।

ये भी पढ़ें

UP IAS Transfer: यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई आईएएस अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारियां
लखनऊ
यूपी में आईएएस अफसरों का बड़ा फेरबदल, अहम विभागों में नई तैनाती (फोटो सोर्स : Government WhatsApp News Group)

जनप्रतिनिधियों की रही सक्रिय भागीदारी

शिलान्यास कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और राजनीतिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह ‘गोपाल’, बाबागंज विधायक विनोद सरोज, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि कुलदीप पटेल, राष्ट्रीय महासचिव के.एन. ओझा, पूर्व प्रमुख कुंडा बबलू सिंह, पूर्व प्रमुख बाबागंज पंकज सिंह, बाबागंज ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रामयस सरोज, बिहार प्रमुख रामचंद्र सरोज, उमाशंकर यादव, हीरागंज व्यापार मंडल अध्यक्ष विनोद यादव, सभासद चंदन तिवारी सहित हजारों की संख्या में समर्थक और ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम स्थल पर विकास योजनाओं को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। कई ग्रामीणों ने सड़क निर्माण को क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक कदम बताया।

जनता से जुड़ाव की राजनीति

अपने संबोधन में राजा भैया ने कहा कि राजनीति का उद्देश्य केवल सत्ता नहीं बल्कि जनता की सेवा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि क्षेत्र के हर गांव तक विकास पहुंचे। उन्होंने यह भी कहा कि जनता के सहयोग और विश्वास के कारण ही लगातार क्षेत्र में विकास कार्य संभव हो पा रहे हैं। लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करना उनकी कार्यशैली का हिस्सा है।

संबंधित खबरें

raja bhaiya daughter

‘सनातन पर चोट बर्दाश्त नहीं…’ अविमुक्तेश्वरानंद के बचाव में आईं राजा भैया की बेटी

कार के ऊपर गिरी हाईमास्ट, फोटो सोर्स- पत्रिका

प्रतापगढ़ में बड़ा हादसा: सपा नेता की चलती कार के ऊपर हाईमास्ट पोल गिरा, दर्दनाक मौत

दिल्ली की MP-MLA कोर्ट में आर्थिक अपराध शाखा ने कहा-आपराधिक साक्ष्य नहीं मिले (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

जालसाजी केस में MLC अक्षय प्रताप सिंह को राहत, EOW क्लोजर रिपोर्ट से कानूनी संकट टला

जेल में 13 में से 7 किन्नर निकले HIV पॉजिटिव…एक निकला पुरुष

sc said delhi hc should give its decision in case of raja bhaiya wife bhanvi singh within 4 months

राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट 4 महीने में फैसला दे: SC

sc said delhi hc should give its decision in case of raja bhaiya wife bhanvi singh within 4 months

‘वे अपने माता-पिता पर भी हाथ उठाते हैं’, राजा भैया और भावनी सिंह के केस में नया अपडेट

मुंबई के दोस्त ने किया घोड़ा गिफ्ट (फोटो सोर्स- पत्रिका)

मुंबई से मिली भेंट: राजा भैया के अस्तबल में मारवाड़ी नस्ल का पासपोर्ट वाला घोड़ा शामिल, कीमत डेढ़ करोड़

bride runs away with uncle hathras case

दुल्हन चाचा के साथ भागी, दूल्हा बोला- सुहागरात पर छूआ तो मारा चाकू

पापा की प्रिंसेज लेकिन ससुराल में किया जा रहा प्रताड़ित, सुसाइड नोट लिखकर विवाहिता ने दी जान

आधुनिक सुविधाओं से जुड़ेगा ग्रामीण क्षेत्र

हीरागंज रजबहा मार्ग के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने में मदद मिलेगी। बेहतर सड़क नेटवर्क से एंबुलेंस, स्कूल बस और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की उपलब्धता आसान होगी। साथ ही ग्रामीण युवाओं को रोजगार और शिक्षा के नए अवसर प्राप्त होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि सड़क निर्माण परियोजनाएं किसी भी क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास की रीढ़ होती हैं। इस परियोजना से कुंडा और आसपास के क्षेत्रों में निवेश और विकास की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।

भूमि पूजन के साथ शुरू हुआ निर्माण कार्य

कार्यक्रम के दौरान विधि-विधान से भूमि पूजन संपन्न कराया गया। वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ शिलान्यास किया गया, जिससे कार्यक्रम का वातावरण पूरी तरह उत्सवमय हो गया। ग्रामीणों ने विकास कार्य शुरू होने पर खुशी व्यक्त करते हुए जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया। मंच संचालन मीडिया प्रभारी सतेंद्र सिंह ने किया। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों और ग्रामीणों का स्वागत करते हुए विकास कार्यों में जनसहभागिता की आवश्यकता पर बल दिया।

क्षेत्रीय विकास की नई उम्मीद

हीरागंज से कमासिन तक बनने वाली यह 20 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना केवल एक सड़क निर्माण नहीं बल्कि क्षेत्रीय विकास की नई उम्मीद मानी जा रही है। स्थानीय लोगों को विश्वास है कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद कुंडा-बाबागंज क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। सरकारी योजनाओं और स्थानीय नेतृत्व के संयुक्त प्रयास से ग्रामीण अंचल में बुनियादी ढांचे का विस्तार हो रहा है। आने वाले समय में यह सड़क क्षेत्र की पहचान बन सकती है और विकास की नई कहानी लिखेगी।

ये भी पढ़ें

UP Farmer Scheme: होली पर किसानों के लिए खुशखबरी: योगी सरकार दे रही अनुदान पर आधुनिक कृषि यंत्र, 4 मार्च तक करें आवेदन
लखनऊ
होली से पहले किसानों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, अनुदान पर मिलेंगे कृषि यंत्र (फोटो सोर्स : AI )

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Feb 2026 08:54 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Pratapgarh / कुंडा में राजा भैया ने 25 करोड़ लागत की 20 किमी सड़क परियोजना की आधारशिला रखी, गांवों को बेहतर संपर्क

बड़ी खबरें

View All

प्रतापगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘सनातन पर चोट बर्दाश्त नहीं…’ अविमुक्तेश्वरानंद के बचाव में आईं राजा भैया की बेटी

raja bhaiya daughter
प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ में बड़ा हादसा: सपा नेता की चलती कार के ऊपर हाईमास्ट पोल गिरा, दर्दनाक मौत

कार के ऊपर गिरी हाईमास्ट, फोटो सोर्स- पत्रिका
प्रतापगढ़

जालसाजी केस में MLC अक्षय प्रताप सिंह को राहत, EOW क्लोजर रिपोर्ट से कानूनी संकट टला

दिल्ली की MP-MLA कोर्ट में आर्थिक अपराध शाखा ने कहा-आपराधिक साक्ष्य नहीं मिले (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
प्रतापगढ़

जेल में 13 में से 7 किन्नर निकले HIV पॉजिटिव…एक निकला पुरुष

प्रतापगढ़

राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट 4 महीने में फैसला दे: SC

sc said delhi hc should give its decision in case of raja bhaiya wife bhanvi singh within 4 months
प्रतापगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.