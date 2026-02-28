कुंडा में राजा भैया ने 25 करोड़ लागत की 20 किमी सड़क परियोजना की आधारशिला रखी, गांवों को बेहतर संपर्क

20 किलोमीटर लंबी सड़क चौड़ीकरण परियोजना का शिलान्यास, क्षेत्रीय विकास को मिलेगी नई गति (फोटो सोर्स : प्रतापगढ़ WhatsApp News Group)
कुंडा (प्रतापगढ़) क्षेत्रीय विकास और बेहतर यातायात व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हीरागंज रजबहा मार्ग चौड़ीकरण एवं निर्माण परियोजना का भव्य शिलान्यास समारोह शुक्रवार को संपन्न हुआ। लगभग 20 किलोमीटर लंबी इस सड़क परियोजना का शिलान्यास जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह ‘राजा भैया’ ने विधिवत भूमि पूजन कर किया।
करीब 25 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह सड़क हीरागंज से कमासिन तक तैयार की जाएगी। परियोजना पूरी होने के बाद क्षेत्र के दर्जनों गांवों को सीधे बेहतर सड़क संपर्क मिलेगा, जिससे आवागमन सुगम होने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।
शिलान्यास कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय ग्रामीणों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को जनसहभागिता का रूप दे दिया। कार्यक्रम स्थल पर सुबह से ही लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत की गई।
मुख्य अतिथि राजा भैया ने अपने संबोधन में कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए सड़कें सबसे महत्वपूर्ण आधार होती हैं। अच्छी सड़कें केवल आवागमन ही नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार के अवसरों को भी गति देती हैं।
उन्होंने कहा कि हीरागंज रजबहा मार्ग बनने से ग्रामीण अंचल के लोगों को आवागमन में होने वाली कठिनाइयों से राहत मिलेगी। किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी तथा छात्र-छात्राओं और मरीजों को शहर तक आने-जाने में समय और संसाधनों की बचत होगी।
राजा भैया ने कहा कि कुंडा और बाबागंज क्षेत्र मूल रूप से कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहां बड़ी संख्या में किसान खेती पर निर्भर हैं। सड़क निर्माण से कृषि उत्पादों की ढुलाई आसान होगी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि संभव है।
उन्होंने कहा कि जब गांव मजबूत होंगे तभी प्रदेश और देश मजबूत होगा। इसी सोच के साथ क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि जिला पंचायत के सहयोग से कुंडा-बाबागंज क्षेत्र के लगभग प्रत्येक गांव में सड़क निर्माण और विकास कार्य कराए गए हैं। राजा भैया ने यह भी कहा कि आने वाले समय में क्षेत्र के विकास कार्यों की गति और तेज की जाएगी तथा जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना उनकी प्राथमिकता है।
परियोजना के पूर्ण होने के बाद स्थानीय व्यापार को भी नई दिशा मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बेहतर सड़क संपर्क से छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। ग्रामीण बाजारों तक माल की आवाजाही आसान होने से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी।
स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से इस मार्ग के निर्माण की मांग की जा रही थी। सड़क की स्थिति खराब होने के कारण लोगों को बरसात और आपातकालीन परिस्थितियों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब सड़क चौड़ीकरण और निर्माण से क्षेत्र की तस्वीर बदलने की उम्मीद जताई जा रही है।
शिलान्यास कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और राजनीतिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह ‘गोपाल’, बाबागंज विधायक विनोद सरोज, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि कुलदीप पटेल, राष्ट्रीय महासचिव के.एन. ओझा, पूर्व प्रमुख कुंडा बबलू सिंह, पूर्व प्रमुख बाबागंज पंकज सिंह, बाबागंज ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रामयस सरोज, बिहार प्रमुख रामचंद्र सरोज, उमाशंकर यादव, हीरागंज व्यापार मंडल अध्यक्ष विनोद यादव, सभासद चंदन तिवारी सहित हजारों की संख्या में समर्थक और ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम स्थल पर विकास योजनाओं को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। कई ग्रामीणों ने सड़क निर्माण को क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक कदम बताया।
अपने संबोधन में राजा भैया ने कहा कि राजनीति का उद्देश्य केवल सत्ता नहीं बल्कि जनता की सेवा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि क्षेत्र के हर गांव तक विकास पहुंचे। उन्होंने यह भी कहा कि जनता के सहयोग और विश्वास के कारण ही लगातार क्षेत्र में विकास कार्य संभव हो पा रहे हैं। लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करना उनकी कार्यशैली का हिस्सा है।
हीरागंज रजबहा मार्ग के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने में मदद मिलेगी। बेहतर सड़क नेटवर्क से एंबुलेंस, स्कूल बस और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की उपलब्धता आसान होगी। साथ ही ग्रामीण युवाओं को रोजगार और शिक्षा के नए अवसर प्राप्त होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि सड़क निर्माण परियोजनाएं किसी भी क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास की रीढ़ होती हैं। इस परियोजना से कुंडा और आसपास के क्षेत्रों में निवेश और विकास की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।
कार्यक्रम के दौरान विधि-विधान से भूमि पूजन संपन्न कराया गया। वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ शिलान्यास किया गया, जिससे कार्यक्रम का वातावरण पूरी तरह उत्सवमय हो गया। ग्रामीणों ने विकास कार्य शुरू होने पर खुशी व्यक्त करते हुए जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया। मंच संचालन मीडिया प्रभारी सतेंद्र सिंह ने किया। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों और ग्रामीणों का स्वागत करते हुए विकास कार्यों में जनसहभागिता की आवश्यकता पर बल दिया।
हीरागंज से कमासिन तक बनने वाली यह 20 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना केवल एक सड़क निर्माण नहीं बल्कि क्षेत्रीय विकास की नई उम्मीद मानी जा रही है। स्थानीय लोगों को विश्वास है कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद कुंडा-बाबागंज क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। सरकारी योजनाओं और स्थानीय नेतृत्व के संयुक्त प्रयास से ग्रामीण अंचल में बुनियादी ढांचे का विस्तार हो रहा है। आने वाले समय में यह सड़क क्षेत्र की पहचान बन सकती है और विकास की नई कहानी लिखेगी।
