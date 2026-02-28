कुंडा में राजा भैया ने 25 करोड़ लागत की 20 किमी सड़क परियोजना की आधारशिला रखी, गांवों को बेहतर संपर्क

शिलान्यास कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और राजनीतिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह ‘गोपाल’, बाबागंज विधायक विनोद सरोज, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि कुलदीप पटेल, राष्ट्रीय महासचिव के.एन. ओझा, पूर्व प्रमुख कुंडा बबलू सिंह, पूर्व प्रमुख बाबागंज पंकज सिंह, बाबागंज ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रामयस सरोज, बिहार प्रमुख रामचंद्र सरोज, उमाशंकर यादव, हीरागंज व्यापार मंडल अध्यक्ष विनोद यादव, सभासद चंदन तिवारी सहित हजारों की संख्या में समर्थक और ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम स्थल पर विकास योजनाओं को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। कई ग्रामीणों ने सड़क निर्माण को क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक कदम बताया।