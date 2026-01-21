21 जनवरी 2026,

बुधवार

प्रतापगढ़

जेल में 13 में से 7 किन्नर निकले HIV पॉजिटिव…एक निकला पुरुष

UP Jail HIV Case : यूपी के प्रतापगढ़ जिला जेल में किन्नरों के दो गुटों के विवाद के बाद 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मेडिकल जांच में 7 किन्नर HIV पॉजिटिव पाए गए जबकि एक व्यक्ति पुरुष निकला जो भेष बदलकर किन्नरों के साथ रह रहा था।

प्रतापगढ़

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 21, 2026

जेल में 7 किन्नर निकले HIV पॉजिटिव, PC - Patrika

UP Jail HIV Case : यूपी के प्रतापगढ़ जिला जेल से एक खबर सामने आई है। किन्नरों के दो गुट मिस्बा और अंजलि के बीच विवाद हो गया। इस मामले में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए दोनों पक्षों के 13 किन्नरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जब जेल में इनकी मेडिकल जांच कराई गई, तो 7 किन्नर एचआईवी पॉजिटिव पाए गए।

जेल प्रशासन ने करवाया चेकअप

जेल प्रशासन ने जब डॉक्टर से किन्नरों का मेडिकल चेकअप कराया तो पता चला किन्नर बनकर रह रहे 13 लोगों में से एक पुरुष निकला। जानकारी के अनुसार पता चला है कि वह काफी समय से किन्नरों के साथ रह रहा था और अब उसे खुद में कोई अलग भावना महसूस नहीं होती। पैसे कमाने के लालच में उसने अपना भेष बदल लिया और किन्नरों की टोली में शामिल हो गया।

कैदियों से अलग रखने का इंतजाम किया

जब जेल में इन सभी की एचआईवी जांच कराई गई तो प्रारंभिक जांच में 13 में से 7 किन्नर एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं। जैसे ही जानकारी जेल प्रशासन तो तुरंत कार्रवाई करते हुए इन सभी संक्रमितों को दूसरे कैदियों से अलग रखने का इंतजाम किया है और इनके ब्लड सैंपल विस्तृत जांच के लिए लैब भेज दिया गया है।

पुरुष पाए जाने पर सवाल?

किन्नरों की टोली में पुरुष पाए जाने पर सवाल उठने लगे। हर खुशी के मौके पर बधाई देने के बहाने दुकानों और प्रतिष्ठानों से पैसे लेने वाले किन्नरों की आड़ में अब पुरुष भी इस काम में उतर आए हैं। लोगों का कहना है कि कई पुरुष भेष बदलकर किन्नरों की टोली में शामिल हो गए हैं, क्योंकि इसमें उन्हें अच्छी कमाई हो रही है। ये युवक अपने गांव-घर से दूर जाकर किन्नर बन जाते हैं, जिससे उनकी सही पहचान करना मुश्किल हो जाता है।

जेल अधीक्षक ने दिए निर्देश

जेल अधीक्षक ऋषभ द्विवेदी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कड़ी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को जब इन किन्नरों के करीबी और परिचित जेल में उनसे मिलने पहुंचे, तो प्रशासन ने उन्हें भी चेतावनी दी। अधिकारियों ने साफ कहा है कि जो लोग भी पिछले कुछ समय में इन किन्नरों के संपर्क में रहे हैं, वे अपनी सुरक्षा के लिए तुरंत एचआईवी जांच करवा लें।

Published on:

21 Jan 2026 06:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Pratapgarh / जेल में 13 में से 7 किन्नर निकले HIV पॉजिटिव…एक निकला पुरुष

