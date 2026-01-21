जेल में 13 में से 7 किन्नर निकले HIV पॉजिटिव…एक निकला पुरुष

किन्नरों की टोली में पुरुष पाए जाने पर सवाल उठने लगे। हर खुशी के मौके पर बधाई देने के बहाने दुकानों और प्रतिष्ठानों से पैसे लेने वाले किन्नरों की आड़ में अब पुरुष भी इस काम में उतर आए हैं। लोगों का कहना है कि कई पुरुष भेष बदलकर किन्नरों की टोली में शामिल हो गए हैं, क्योंकि इसमें उन्हें अच्छी कमाई हो रही है। ये युवक अपने गांव-घर से दूर जाकर किन्नर बन जाते हैं, जिससे उनकी सही पहचान करना मुश्किल हो जाता है।