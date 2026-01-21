वाराणसी की चर्चित दालमंडी बाजार में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी, 8 मकान तोड़े गए

हालांकि, दालमंडी इलाके में स्थानीय लोग चौड़ीकरण का विरोध कर रहे हैं। कई स्थानीय लोगों ने अदालत के दरवाजे खटखटाए। चार महीनों में हाईकोर्ट में 115 केस दायर किए गए। हालांकि, इनमें से 94 खारिज कर दिए गए। लोक निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर केके सिंह ने मंगलवार को बताया कि जब प्रोजेक्ट मंजूर हुआ, तो लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी के मुआवजे के लिए कोर्ट का रुख किया। दायर किए गए 115 केसों में से 90 को अब हाईकोर्ट ने नियमों के अनुसार निपटाया है।