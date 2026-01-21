21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

वाराणसी की चर्चित दालमंडी बाजार में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी, 8 मकान तोड़े गए

Varanasi Daalmandi Demolition : वाराणसी की चर्चित दालमंडी बाजार में बुधवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रही। लोगों का विरोध देखते हुए यहां भारी मात्रा में पुलिस फोर्स मौजूद रही।

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 21, 2026

वारणसी दालमंडी में तोड़े गए 8 मकान, PC- IANS

वाराणसी : वाराणसी की चर्चित दालमंडी बाजार में बुधवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रही। इसी क्रम में 8 मकानों को तोड़ा गया है। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती के बीच ध्वस्तीकरण का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान ड्रोन के जरिए इलाके में स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है।

जानकारी के अनुसार, पीडब्ल्यूडी और वाराणसी विकास प्राधिकरण की कार्रवाई में अब तक कुल 25 घरों को गिराया जा चुका है। इनमें से कई इमारतों के मालिकों ने सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के लिए पीडब्ल्यूडी को प्रॉपर्टी बेचने की औपचारिकता पूरी कर ली है। 42 प्रॉपर्टी मालिक रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं।

दालमंडी में 8 इमारतों को तोड़ने का नोटिस हुआ जारी

आईएएनएस से बातचीत में एसीपी अतुल अंजन ने कहा कि दालमंडी में आठ इमारतों को गिराने के लिए चुना गया था और इसके लिए कार्रवाई जारी है। जहां पहले घरों को तोड़ने का काम शुरू हुआ था, वह भी लगातार चल रहा है। नई सड़क पर भी मकानों के ध्वस्तीकरण का कार्य चल रहा है। यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वहां ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया गया है।

उन्होंने बताया कि ध्वस्तीकरण के बीच गलियों में लोगों की आवाजाही को रोका गया है। लगातार ड्रोन के जरिए मॉनिटरिंग हो रही है।

400 से अधिक जवान तैनात

एसीपी अतुल अंजन ने जानकारी दी कि जिस भी मकान को ध्वस्त किया जाता है, इसके आसपास 100 मीटर के दायरे में सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेडिंग की जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि पूरी कार्रवाई के बीच 400 से अधिक जवानों की तैनाती की गई है। इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री भी शामिल है।

115 केस दायर हुए, 90 का निपटारा

हालांकि, दालमंडी इलाके में स्थानीय लोग चौड़ीकरण का विरोध कर रहे हैं। कई स्थानीय लोगों ने अदालत के दरवाजे खटखटाए। चार महीनों में हाईकोर्ट में 115 केस दायर किए गए। हालांकि, इनमें से 94 खारिज कर दिए गए। लोक निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर केके सिंह ने मंगलवार को बताया कि जब प्रोजेक्ट मंजूर हुआ, तो लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी के मुआवजे के लिए कोर्ट का रुख किया। दायर किए गए 115 केसों में से 90 को अब हाईकोर्ट ने नियमों के अनुसार निपटाया है।

ये भी पढ़ें

‘कमरे में 3 लड़कों के साथ थी मेरी पत्नी…’, गुस्से में मैंने रात में दबाया गला, पढ़ें पूरा कबूलनामा
कानपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Jan 2026 05:49 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / वाराणसी की चर्चित दालमंडी बाजार में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी, 8 मकान तोड़े गए

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बनारस दंगा: मुस्लिमों पर ज्यादती करने वाले डीएम-एसपी को हटाइए- पीएम ने किया था फोन, सीएम बोले- नहीं

Banaras danga, Biting the bullet by ajay raj sharma
वाराणसी

यूपी में ससुर बना हैवान, बहू को बेल्ट से पीटा, गर्म चिमटे से जलाया हाथ और फिर जबरन पिलाया…..

rape &amp; blackmailing
यूपी न्यूज

घर के बाहर धूप सेंक रहे परिवार को कार ने कुचला, मां-बेटी की मौत,परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

Jabalpur car accident
यूपी न्यूज

मणिकर्णिका क्षेत्र विवाद…पुलिस कमिश्नर पहुंचे काशी विश्वनाथ धाम, दिए सख्त हिदायत

Up news, Varanasi
वाराणसी

अलाव की आग बनी काल, पुआल डालते ही भड़की लपटें, जिंदा जली बुजुर्ग महिला, बाल-बाल बचा पति

अलाव से लगी आग ने एक बुजुर्ग महिला की गई जान
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.