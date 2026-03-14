BHU की जूनियर डॉक्टर ने की आत्महत्या की कोशिश, लिया इन्सुलिन का ओवरडोज, वेंटिलेटर सपोर्ट पर

डॉक्टर सत्या लंका थाना क्षेत्र के सामने घाट इलाके में किराए पर कमरा लेकर रहती हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने इंसुलिन की 100 यूनिट ले ली। इसके बाद उनकी हालत खराब हो गई। साथी जूनियर डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। सत्या का इलाज कर रहे हैं डॉक्टर ने बताया कि इंसुलिन का सीधा असर किडनी पर होता है। फिलहाल, वेंटिलेटर सपोर्ट पर उनका ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल सामान्य बना हुआ है।