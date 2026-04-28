28 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

पीएम मोदी ने काशी में विपक्ष पर साधा तीखा हमला, बोले- सपा-कांग्रेस ने 40 साल तक महिलाओं को दिया धोखा

PM Modi Kashi Visit : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में 6350 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया और विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। पीएम ने कहा कि सपा-कांग्रेस ने 40 साल तक महिला आरक्षण को लटका कर बेटियों को धोखा दिया।

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Avaneesh Kumar Mishra

Apr 28, 2026

पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला सीधा हमला, PC- ANI

वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचे। दो दिवसीय दौरे के पहले दिन उन्होंने बनारस लोकोमोटिव वर्क्स (BLW) ग्राउंड पर आयोजित नारी शक्ति वंदन महिला सम्मेलन को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में करीब 50,000 महिलाएं शामिल हुईं। पीएम खुली जीप में सवार होकर हाथ हिलाते हुए मंच तक पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा।

पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर बोला हमला

  • 40 साल तक महिला आरक्षण लटका रहा। हमने 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया। इसे लागू करने के लिए हम चर्चा रख रहे हैं।
  • इन दलों ने देश की महिलाओं को धोखा दिया। 40 साल से महिला आरक्षण पर ब्रेक लगाया। सपा ने फिर लाल झंडी दिखा दी।
  • ये परिवारवादी और तुष्टिकरण में डूबे दल नारी शक्ति से डरे हुए हैं। ये देश की बेटियों को विधानसभा और संसद नहीं आने देना चाहते।
  • पीएम ने भरोसा दिलाया: मैं आप सभी बहनों को फिर से आश्वासन देता हूं कि आपके आरक्षण का हक लागू हो, इसमें कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोडूंगा।

पीएम ने कहा कि सपा-कांग्रेस जैसी पार्टियों की वजह से संसद में प्रयास सफल नहीं हो पाया, लेकिन सरकार महिलाओं के हक के लिए पूरी ताकत से लड़ रही है।

कार्यक्रम की खास बातें

  • सम्मेलन में राजनीति, स्वयं सहायता समूह, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों की 44 महिलाओं को मंच पर विशेष रूप से बिठाया गया।
  • भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।
  • यह पीएम मोदी का 11 वर्षों में 54वां काशी दौरा है, लेकिन 2026 का पहला दौरा। पिछला दौरा नवंबर 2025 में हुआ था।

विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण

पीएम मोदी ने 6,350 करोड़ रुपये की 163 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें प्रमुख शामिल हैं:

  • सिग्नेचर ब्रिज (वाराणसी में भारत का सबसे बड़ा सिग्नेचर ब्रिज)
  • कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल में सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल
  • 500 बेड वाला मल्टी-सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल
  • जल जीवन मिशन, अमृत 2.0 के तहत सीवरेज और पानी की योजनाएं
  • सड़कें, पुल, पर्यटन सुविधाएं (अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट आदि)
  • स्कूलों का विकास, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य शहरी बुनियादी ढांचा

दो नई ट्रेनों को हरी झंडी

  1. वाराणसी से पुणे (हडपसर)
  2. अयोध्या से मुंबई (लोकमान्य तिलक टर्मिनस)ये ट्रेनें उत्तर प्रदेश को महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से बेहतर कनेक्टिविटी देंगी।

योगी आदित्यनाथ और भाजपा अध्यक्ष के भाषण के कुछ अंश

  • मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के प्रयास को सपा-कांग्रेस ने रोका। इसका आक्रोश दिख रहा है।'
  • भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, 'पीएम ने संकल्प लिया तो उसे पूरा भी करेंगे। हर घर शौचालय, उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं से महिलाओं के आंसू पोंछे गए। विपक्ष ने रास्ता रोका, लेकिन पीएम हर संकल्प पूरा करते हैं।'

कल का कार्यक्रम

  • सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन करेंगे।
  • इसके बाद हरदोई जाएंगे, जहां 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन करेंगे। यह एक्सप्रेस-वे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा और 12 जिलों को बेहतर कनेक्टिविटी देगा।

ये भी पढ़ें

ऊपर लगा था बेड…नीचे तक हथियारों का तहखाना, बन रहे थे तमंचा और बंदूक
मेरठ
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

28 Apr 2026 07:33 pm

Published on:

28 Apr 2026 07:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / पीएम मोदी ने काशी में विपक्ष पर साधा तीखा हमला, बोले- सपा-कांग्रेस ने 40 साल तक महिलाओं को दिया धोखा

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

काशी में महिला शक्ति का महासंगम: पीएम मोदी का भव्य स्वागत, 163 परियोजनाओं की सौगात

वाराणसी

Black Turmeric : काली हल्दी से कैंसर का इलाज, BHU के डॉक्टरों ने खोजा, कीमोथेरेपी से भी बेहतर!

Black Turmeric For Cancer Treatment in BHU
लाइफस्टाइल

ऊर्जा मंत्री बोले- ट्रिपिंग बर्दाश्त, विभाग सुनिश्चित करे निर्बाध बिजली आपूर्ति, 2 KW तक के उपभोक्ताओं को राहत

वाराणसी

पुलिस को चकमा दे नाक के नीचे से निकल गया रेप और धर्म परिवर्तन का आरोपी; होटल में ले जाकर किया था युवती का शारीरिक शोषण

accused of rape and religious conversion escaped from police custody varanasi crime news
वाराणसी

धर्म नगरी में अधर्म! जबरन धर्मान्तरण फिर दुष्कर्म, पीड़िता ने रोते हुए परिवार को बताई आपबीती

वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.