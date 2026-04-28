पीएम मोदी ने काशी में विपक्ष पर साधा तीखा हमला, बोले- सपा-कांग्रेस ने 40 साल तक महिलाओं को दिया धोखा

वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचे। दो दिवसीय दौरे के पहले दिन उन्होंने बनारस लोकोमोटिव वर्क्स (BLW) ग्राउंड पर आयोजित नारी शक्ति वंदन महिला सम्मेलन को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में करीब 50,000 महिलाएं शामिल हुईं। पीएम खुली जीप में सवार होकर हाथ हिलाते हुए मंच तक पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा।