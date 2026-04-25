ऊर्जा मंत्री बोले- ट्रिपिंग बर्दाश्त, विभाग सुनिश्चित करे निर्बाध बिजली आपूर्ति, 2 KW तक के उपभोक्ताओं को राहत

बैठक के दौरान मेयर अशोक तिवारी, एमडी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम शंभू कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। वाराणसी जिले के उपभोक्ताओं को निर्बाध, सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता की बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा मंत्री ने शनिवार को शहर में दो अत्याधुनिक '24×7 वैन' का उद्घाटन भी किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य विद्युत फॉल्ट सुधार में लगने वाले समय को न्यूनतम करना है। इन दोनों विशेष वाहनों को हर प्रकार की तकनीकी चुनौती से निपटने के लिए आधुनिक सुरक्षा उपकरणों (सेफ्टी इक्यूपमेंट) और आवश्यक टी एंड पी किट से सुसज्जित किया गया है।