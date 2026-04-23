20 साल बाद काशी के छात्र ने हाईस्कूल में टॉप-10 में बनाई जगह, रिजल्ट देख रोने लगे प्रिंसिपल

काशी के शिक्षा जगत के लिए आज का दिन ऐतिहासिक बन गया, जब 20 साल के लंबे अंतराल के बाद किसी छात्र ने हाईस्कूल की प्रदेश स्तरीय 'टॉप-10' मेरिट सूची में अपनी जगह बनाई। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा घोषित 10वीं के परिणामों में पीएम श्री राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज के सूर्यदीप प्रजापति ने न केवल जिला टॉप किया, बल्कि दो दशकों के सूखे को खत्म करते हुए वाराणसी का परचम पूरे प्रदेश में लहरा दिया। जैसे ही यह खबर कॉलेज पहुंची, छात्र की मेहनत और गुरु के अटूट विश्वास का ऐसा संगम दिखा कि प्रिंसिपल सुमीत कुमार श्रीवास्तव अपने आंसू रोक नहीं पाए और खुशी से फूट-फूट कर रोने लगे।