वाराणसी रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया संदिग्ध, बैग खोलने पर सुरक्षाकर्मियों की फटी रह गई आंखें, मिला ये सामान

आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने प्लेटफार्म संख्या 8-9 से शाहजहांपुर के रवि गुलाटी नामक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिलने के बाद जांच अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान आरोपी संदिग्ध प्रतीत हुआ। संदिग्ध प्रतीत होने के बाद संयुक्त टीम ने युवक के बैग की तलाशी ली तो टीम के होश उड़ गए। युवक के बैग से 16 लख रुपए बरामद हुए। इसके बाद उसे पूछताछ के लिए जीआरपी थाने लाया गया।