यूपी कॉलेज हत्याकांड: छात्रों ने सीएम के नाम खून से लिखा खत, जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप

दरअसल, यूपी कॉलेज में 20 मार्च को दिनदहाड़े करीब 11:30 बजे के आसपास बीएससी चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र सूर्य प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि मनजीत सिंह नामक छात्र पर हत्या का आरोप लगा है, जिसे पुलिस ने घटना के दिन ही गिरफ्तार कर लिया था। इसके साथ ही उसके एक साथी अनुज मौर्य मेरे कोर्ट परिसर में आत्म समर्पण कर दिया था। हत्या की इस घटना के बाद पूरे परिसर में छात्रों ने हिंसक प्रदर्शन किया था, जिसमें कई शिक्षकों को भी चोटें लगी थी और कई वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया गया था।